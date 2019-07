Családbarát munkahely a Szegedi Törvényszék

A megyében a Szegedi Törvényszék lett családbarát munkahely. Az elismerést Novák Katalin államtitkártól Nagy Andrea kollégiumvezető-helyettes vette át.

Egy ország akkor lehet sikeres, ha a munkahelyeken tá­­mo­gatják a családalapítást, a családi életet, és ha ezzel pár­­huzamosan a család is tá­mogatja a munkában kiteljesedést – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Családbarát munkahely pályázat díjátadó ünnepségén. Novák Katalin közölte, idén 52 olyan vállalat nyerte el az elismerést, amely fontosnak tartja, hogy dolgozói a családi életben is kiteljesedhessenek. Csongrád megyéből egyedüliként a Szegedi Törvényszék nyerte el idén a Családbarát munkahely címet, amelyhez kétmillió forint vissza nem térítendő tá­mogatás is járt.A Szegedi Törvényszék tá­­jé­­koztatá­sából megtudtuk, há­­rom kü­­lönálló program megvalósítását tűzték ki célul a pénzből. Elsőként a családi élet és a munkahelyi teljesítmény sikeres összehangolását segítő tréning megszervezését, amelynek keretében két-két napos, szakemberek segítségével és életvezetési tanácsadással egybekötött stresszkezelő és időgazdálkodási tréninget szerveznek a munkavállalók szá­­mára egy „stresszkezelő alaptudás" megszerzése érdekében, amelyet a napi munkavégzés során hasznosíthatnak a dolgozók. Második elemként a munkavállalók mentális és testi egészségére jótékony hatású egészségnapot tartanak, ennek során dietetikus szakemberek bevonásával kiemelt hangsúlyt fektetnek az egészséges táplálkozásra, illetve az étkezési zavarok, ételallergiával kapcsolatos panaszok megfelelő kezelésére, valamint a napi mozgás népszerűsítésére.Harmadik elemként a csa­lá­­di élet és a munkahelyi el­­­­várások harmonizálása ér­­­­dekében családi napot rendez­nek a munkavállalóknak és családjuknak, színes programokkal, játékos vetélkedők szervezésével biztosítják a mindennapi munkavégzés helyétől eltérő környezetben való találkozást.Lapunk kérdésére elmondták, továbbra is elkötelezettek a családos munkavállalók tá­­mogatásában, amelyhez az OBH elnöke által meghirdetett Megtartó Program elemein túl saját források bevonásával és a 2 millió forint hatékony felhasználásával is igyekszik aktívan hozzájárulni.A Szegedi Törvényszék egyébként 2017-ben nyerte el először a Családbarát munkahely elismerést, ennek eredményeként készült el például a Munkahelyi kisokos rövid, a bíróság szervezeti felépítését bemutató kiadvány.