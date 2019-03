Családi mesék - mesélő családok

A három ingyenes esten olyan családokat ismerhetünk meg, amelyeknek tagjait a vérségi kötelékek mellett érdeklődési körük, szenvedélyük, hivatásuk és/vagy munkájuk is összeköt.



A zene szeretete, a természet szeretete. A fotózás szenvedélye és a tanítás szenvedélye – néhány vonzalom, amely a Molnár család valamennyi tagjának életében meghatározó szerepet játszik. Együtt is és külön-külön is. Egy család, amely remek muzsikusokat, nagyszerű tanárokat, élvonalbeli fotósokat vonultat föl. Egy család, amelynek tagjai együtt és külön-külön hasznára kívánnak lenni a világnak, amelyben élünk – mindannyiunk örömére. Március 19-én, kedden 18.30-kor az Agórában Molnár Gyula, Molnár Gyuláné, Molnár Nóra és Molnár Gábor vall dixielandről, szolmizálásról, természetvédelemről, Fool Moonról, fotózásról, szalonzenéről és összetartozásról.



Molnár Gyula és családja után április 2-án a Hági éttermet üzemeltető Pápai család életét ismerhetik meg az érdeklődők a nemrégiben újranyitott, népszerű vendéglátóhelyen, majd Varga Péterrel és Varga Petrával, a sikeres papír-írószer kereskedést vezető család tagjaival találkozhatnak az SZTE Gazdaságtudományi Karon április 10-én. A beszélgetések házigazdája Marton Árpád.