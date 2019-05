Családi napot rendeztek a reneszánsz jegyében - Dózsás Hősök az iskolában

– Van pénz, motor, meg kaja. És wifi!. A pénz, wifi és telefon az nagyon fontos – vágott egymás szavába szombat délelőtt a szegedi Dózsa György Általános Iskola udvarán az ötödikes Levente és a hatodikos Dániel, akik alig bírták ki röhögés nélkül, míg megmutatták, mivel díszítették a pajzsukat, amelyre olyan dolgokat kellett ragasztani, vagy rajzolni, ami boldoggá teszi őket. Humorért a velük szemben ülő lánynak se kellett messzire menni, ő az egyik nagyáruház logója mellé azt írta, őt a bolt kiflije boldogítja.



Komolyra fordítva a szót, Varga Ramóna, iskolapszichológus elmondta, hogy azért a családjukat, szívecskét és állatokat is rajzolnak a gyerekek a pajzsokra, amiért elkölthető játékpénzt, Dózsa-bankót kapnak cserébe.

Az iskolában szombaton második alkalommal rendezték meg a rendhagyó családi rendezvényt, a Dózsás Hősök Napját, amire sok nagycsoportos, leendő elsős és szüleik is eljöttek, az iskola diákjai pedig számtalan program közül válogathattak. A felsős kamaszok inkább a telefonjukat nyomkodták a folyosó padjain, de az udvaron pörögtek az események.



A szombati családi napon az iskola diákjai, azok családjai, barátai, tanárai és a meghívott előadók együtt mutatták meg, számukra a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelem, az egymás iránti tiszteletet és a közösségformálás kiemelten fontos.



A kilátogató családokat reneszánsz sokadalom, lovagi torna, mini koncert, ülő röplabda bajnokság, Mátyás király csetszobája, zsonglőr és bűvész műhelyek, robotprogramozás, kézműves foglalkozások, sportbemutatók, az Orpheus Állatvédő Egyesület standja, cserkészpróba várta, a Dugonics utcában pedig helyi termelők és kézművesek mutatkoztak be.