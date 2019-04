Családi napot tartottak a felsővárosi plébánián - Fotók

Bár az időjárás egyáltalán nem volt kegyes a szombati programokhoz, a Felsővárosi Szent Miklós Plébánián mégis megrendezték a már hagyománynak számító Szent György Családi Napot. Többek között csapatjátékok, cserkészfeladatok, aszfaltrajzverseny, lufihajtogató bohóc, légvár és főzőverseny volt a repertoárban, vagyis olyan programok, amelyek a gyerekek és a felnőttek kikapcsolódását is szolgálták.A főzőversenyen a Két Majó nevű csapat lett a második alföldi marhapörkölttel, az első a Visszatérők csülökpörköltjükkel, míg a különdíjat a Grandpa Kitchen Hungary kapta BAZ megyei vörösboros marhapörköltjéért.– Harmadik alkalommal rendeztük meg a családi napot Szent György-nap alkalmából, hiszen ő Felsőváros védőszentje, a plébánia melletti tér is az ő nevét viseli, valamikor egy Szent György-templom állt itt, most viszont a jelenlegi templom társvédőszentjeként tartják számon a keresztény vértanút.Ezért választottuk az ő ünnepét a programunkhoz, amelyhez közel 200 ezer forint támogatást is nyertünk pályázaton, így egész napos, ingyenes ugrálóvárral és egy tál meleg étellel emeltük a nap nívóját. Voltak vendégelőadóink is: a Fénysugár Katolikus Óvoda gyermekei, illetve egy egyetemi irodalmi kör, amelynek tagjai zenés irodalmi műsorral készültek, míg a Ruzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar által jó ebédhez szólt a nóta.A támogatás lehetőséget adott még arra is, hogy 100-100 adag popcornt és vattacukrot osztottunk szét a gyerekek között. Jelen volt a plébánia konzorciumi partnere, az Újvilág Alapítvány is, akik sérült gyermekek gyógyításával, megsegítésével foglalkoznak, most érzékenyítő előadást tartottak ebéd előtt, így a jelenlévők is átérezhették, milyen sérültnek lenni, vagy olyan családban élni, amelynek egyik tagja ilyen betegségekkel küzd.Megindító és hasznos is volt egyben – részletezte Könyves Péter, a plébánia kántora és pályázati koordinátora. Hozzátette, több magánszemélytől és vállalkozótól is érkezett adomány, így tudták megvásárolni a játékokat a vetélkedőkhöz.Eredetileg kültéri programnak indult a főként gyermekes családoknak szóló nap, ezért terveztek kültéri szentmisét is, de azt végül a plébánián tartották meg. A szentmisén Lacatus Stefan káplán prédikációjában a múlt héten ünnepelt húsvét jelentőségéről beszélt.Mint mondta, az apostolok is csak akkor hitték el Jézus hatalmasságát, amikor feltámadt a halottak közül, és megjelent előttük, azt követően elkezdték az evangelizációt, azt gondolták, hogy képesek a betegeket is meggyógyítani, a halottakat feltámasztani, bátrakká váltak. Jánoson kívül mindenki a hitét bizonyította a kereszthalállal.– Az akkor élő pogányok nem értették az ősegyházban élő emberek működését, vagyis hogy nem ölték meg az időseket, közösségben éltek egymással, a családok segítették, felkarolták egymást, de ez nem pátyolgatás volt. Ha valaki éhezett, enni adtak neki. Mindannyian úgy érezték, felelősek egymásért, ehhez pedig a hitből merítettek erőt.Azt a tanítást, amit átadott nekik Jézus, hagyomány útján továbbterjesztették. Tehát az apostolok kétszeresen is tanúbizonyosságot tettek: az evangelizációval és az életvitelükkel, amely élő prédikáció volt. Vannak családok, ahol minden rendjén megy szépen, és vannak olyanok is, akik szintén szépen élik a mindennapjaikat, de nem járnak templomba, nem tudják, hogy keresztények.Mindenki lelkében el van ültetve az Isten iránti vágy, mindannyian nyitottak vagyunk Isten felé, csak ezt nem mindenki ismeri fel. De ha keresztényként élünk, akkor az életünk részévé válik a hit. Ez húsvét egyik legszebb üzenete: hirdetni Istent anélkül, hogy szólnánk, hogy csak éljük az életünket – emelte ki.A cserkészek is jelen voltak a programon, hiszen az ő védőszentjük is Szent György, három évvel ezelőtt ők álmodták meg a családi napot, amit most egy beltéri, jelképes tábortűz körüli játékkal zártak.