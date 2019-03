Csempétől a fotelig - minden volt a III. Dél-alföldi Lakberendezési Kiállítás és Vásáron

A Szeged Plázában rendezték meg a III. Dél-alföldi Lakberendezési Kiállítás és Vásárt. Radnóti-Márton Beatrix, a rendezvény szervezője a Délmagyarországnak elmondta, hogy a mostani rendezvényen több mint 40 kiállító mutatta meg magát.– Próbáltunk minél szélesebb körből meríteni, hogy igazán színes legyen a kiállítás. Idén az okos megoldásokra és a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektettünk – mondta Radnóti-Márton Beatrix.Ráadásul a mostani kiállításon húsz képzőművész is megjelent.– Az otthonunk része lehet egy gyönyörű festmény, egy szobor, vagy bármilyen más művészeti alkotás. Ezeknek egyébként a piaca is megvan, van az a kör, aki szán erre pénzt. És nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak is érdeklődnek a műalkotások iránt, amivel egyúttal kulturális jelleget is adtunk a kiállításnak – tette hozzá a szervező.A kiállítók standjain túl színpadi programok is voltak. Szombaton délelőtt például azt mutatták be, hogy hogyan kell felújítani egy-egy régebbi bútort, vagy más lakberendezési tárgyat.Aki akart, a kiállításon a legújabb trendeken túl a lakáshitelekről is kaphatott információt, vagy éppen a kézzel készített lakástextiliákban is gyönyörködhetett.