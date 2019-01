Csetelj Te is a szegedi egyetemmel!

A felvételi időszak hajrájában az SZTE Üzenetek üzeneteit az SZTE MentrollHáz egyik fiktív lakója, „Berci" veszi át. „Berci" csetüzenetek formájában meséli el, hogy milyen Szegeden egyetemistának lenni, mennyibe kerül egy hallgató élete, de szívesen beszélget arról is, hogy mihez lehet kezdeni az SZTE-s diplomával. Az üzenetek mellett hasznos linkekkel, képekkel és videókkal egészíti ki mondandóját.



Ha véletlenül mégis akad olyan kérdés, amire „Berci" nem tud válaszolni, akkor is tudni fogja, merre irányítsa az érdeklődőket. Az SZTE minden kara számára külön Facebook-csoportot hoz létre, amelyeket hallgatók kezelnek, és amellett, hogy bemutatják a szegedi egyetemisták életét, minden felmerülő kérdésre válaszolnak.

Ha a felvételizést fontolgató fiataloknak éppen nincs kérdésük, akkor is érdemes felkeresniük a csoportokat, hiszen így felsőbb éves hallgatókat ismerhetnek meg, valamint később itt találhatják meg a leendő évfolyamtársaikat. A szülők se maradnak felület nélkül, az ő kérdéseiket egy „dedikált csoportban" várják. Keresd Berci-botot a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Felvételi Facebook-oldalán, míg az online konzultációs Facebook-csoportokat a www.u-szeged.hu/felveteli címen!