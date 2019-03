Csínján bánt a 25 ezret érő utalványokkal Piroska

Majdnem tízezer forint értékű vásárlási utalványt tett félre a húsvéti sonkára a 67 Juhász Józsefné, Telekosár játékunk első nyertese. A többit lisztre, olajra, cukorra, margarinra, vajra, húsfélékre, csokira, marhalábszárra költötte. Ezekért összesen 16 ezer 345 forintot fizetett.– Sonka még nincs a boltban, azt később szerzem be. A marhalábszárból gulyásleves lesz, vagy pörkölt. Húsvétra Stollwerck-szelettel készülök, ezekért nálunk mindenki rajong. Csokitojást is később veszek, mert a 9 éves unokám ki nem hagyná a tojáskereső-versenyt a mama udvarában. Nyerstojást soha nem veszek, van 8 rendesen tojó tyúkom.A nyugdíjas Piroska egyedül él, 45 évig a kereskedelemben dolgozott. Az elmúlt 1-2 év nehéz volt számára, mert a férje elhunyt, neki pedig súlyos betegségből kellett kilábalnia, de sikerült. Ebben fia, lánya, négy „igazi" és két – ahogyan ő fogalmaz – „lízingelt" unokája segítette.Azóta életszemlélete is megváltozott: mindennap beleírja spirálfüzetébe, hogy „meggyógyultam". Próbál nyugodtan élni, sokat biciklizni, pozitívan gondolkodni. Egészségesen táplálkozik, zöldség, gyümölcs mindennap kerül az asztalára. Szívesen szorgoskodik a ház körül, szomszédol, jár a piacra és készül a tavaszi meszelésre.Juhász Józsefné 1975 óta Délmagyarország-előfizető, a lappal nyert már mozijegyet, sőt cirkuszbelépőt is.A Telekosár-nyereményre már régóta fájt a foga, boldog, amiért végre sikerült. Talán ez a sikerszériája első állomása – reménykedik a jó kedélyű asszony, aki a reggeli rituáléjából ki nem hagyná az újságolvasást. Leginkább az emberi sorsokról szóló cikkeket keresi, a politika már nem érdekli.Igyekszik nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni, segíteni a gyerekeinek. Vasárnaponként ebédre várja a családot, akik nemcsak Piroskáért, hanem az almás pitéjéért is rajonganak. Leginkább az emberi sorsokról szóló cikkeket keresi, a politika már nem érdekli.