Csodatévő tölgyek Ruzsán: különleges energiával rendelkezik a 48-as honvédtisztek emlékére ültetett facsoport

Balogh József erdész szívügye a megmaradt hat tölgy. Eredetileg tizenkét fát ültettek ide két meggyilkolt honvédtiszt emlékére. Fotó: Frank Yvette

A kopjafa az 1849-ben meggyilkolt honvédtiszteknek állít emléket. Fotó: Frank Yvette

Nagyapáink idejében még köztudott volt, hogyha egy facsoportból vagy akár egy nagyobb erdőállományból is természetes kiválasztódás útján hét darab fa marad meg, akkor az egy különleges energiával rendelkező hely. Ruzsán van egy ilyen facsoport a Ruki-erdő alatt, Hótt-fák néven ismerik, történetük is igen kalandos. Nemrégiben fotós kolléganőmmel útra keltünk, megnéztük a csodatévő helyet. Ebben Balogh József nyugdíjas erdész volt segítségünkre.Együtt autóztunk ki a fákhoz, miközben elmesélte a történetüket. A világosi fegyverletétel után két bujdosó honvédtiszt, Gracza Antal szolgabíró és barátja, Záhony István kántortanító Törökországba szeretett volna eljutni. 1849 novemberében a mai Ruzsa területén, Laposjáráson jártak, juhászoktól kértek szállást.– Volt náluk egy láda, amelyről a juhászok azt hitték, az a hadikincstár, ezért megígérték nekik, elkísérik őket Szabadkára. Útközben azonban agyonverték a tiszteket. Sokáig nem derült ki ez, majd a legöregebb juhász halálos ágyán elmondta a titkot. Ekkor kezdték keresni, hol lehetnek elásva a honvédtisztek – mesélte a történet kezdetét az erdész.1930-ban találták meg csontjaikat, és tisztességesen eltemették őket. A honvédtisztek emlékére Bélteki Antal erdész 12 tölgyfát ültetett, hogy az utókor sokáig emlékezzen az itt elhunytakra. Mára már csak 7 fa maradt életben, a többi kipusztult. Azóta hívja Ruzsa lakossága ezeket a tölgyfákat Hótt-fáknak, és azóta járnak ki egyre gyakrabban a facsoporthoz a hely energiája miatt. Balogh Józsefnek, aki 1960 óta erdész itt, szívügye lett a hét tölgyfa, ezért ezek felvételét kérte a helyi értéktárba 2016-ban.Közben kiértünk a fákhoz, ahol megtudtuk, nemrégiben a vihar kidöntött egyet, így a 7 tölgyből már csak hat maradt. Józsi bácsi azt kérte, együtt nézzük meg, vajon elvesztették-e csodatévő hatásukat a Hótt-fák.– Ha magad alatt vagy, és úgy érzed, hogy a fejed felett összecsaptak a hullámok, keresd fel ezt a helyet! Dőlj háttal az egyik fának, vagy öleld át, hunyd be a szemed, és ne gondolj semmire! Meglátod, fél óra alatt csodában lesz részed. Arcod kisimul, lelked megnyugszik – adta az instrukciókat a nyugdíjas erdész. A hetedik fa csonkja még ott volt, hogy ezért vagy sem, a tölgyfacsoport varázsa magáért beszél. Hogy kire milyen hatással vannak a közel 90 éves fák, azt javaslom, döntse el mindenki maga.