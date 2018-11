Csökkenhet az ingázás és a munkaerőhiány: Kilencből két munkásszálló a megyében épül fel

Már állnak az új munkásszálló falai Újszentivánon. Az épületet várhatóan jövő tavasszal adják át.

Fotó: Török János

Hamarosan átadják a mórahalmi munkásszállót, és az újszentiváni is épül már. A Pénzügyminisztérium támogatásával épülő szállók a munkaerőpiaci problémákra adhatnak megoldást. Ebben az évben kilenc modern munkásszálló építése kezdődött meg az országban, ebből kettő Csongrád megyében. Mórahalom kezdeményezte az országos programot, és az első pályázók is ők voltak. Nógrádi Zoltán polgármester szerint Magyarországon a munkaerőpiac egyik legnagyobb gondja a mobilitás hiánya, hiszen nem ugyanott jelentkezik a munkaerő-kereslet, ahol a kínálat.– A munkásszálló-építéssel az a célunk, hogy a helyi gazdaság fejlődésének ne legyen további akadálya a munkaerőhiány. Az ipari parkunkban számos cég van, amely folyamatosan küzd humánerőforrás-hiánnyal. Az ő helyzetüket szeretnénk azzal megkönnyíteni, hogy ha hoznak ide embereket, elszállásolásuk ne legyen gond – magyarázta lapunk megkeresésére Mórahalom polgármestere. A város vezetőjétől azt is megtudtuk, decemberben átadják a 94 ágyas munkásszállót, a beruházás 441 millió forintból valósul meg.Újszentivánon az a cél motiválta az önkormányzatot, hogy nagyon sok építkezés, beruházás zajlik most országszerte. Ők a nagyobb városok, Szeged, Makó és Hódmezővásárhely, valamint a szerb és a román határ közelségét kihasználva gondolták, kiszolgálják ezt a hiányt. – Kertvárosi környezetben, jó körülmények között tudjuk majd elszállásolni azokat a munkásokat, akik akár az ország másik végéből érkeznek, és a megyében zajló beruházásokon dolgoznak – részletezte Bartalos Balázs pályázati ügyintéző. Négy szárnyat alakítanak ki, egyben 20 fő fér el, összesen 80 személyes lesz. Azért tervezték ilyenre, hogy az üzemeltetése is hatékonyabb legyen, ha kevesebben jönnek, elég egy szárnyat megnyitni. Itt nyáron kezdték el a munkálatokat, és várhatóan jövő márciusban fejezik be. Megtudtuk, ezek a munkásszállók nem a régi szocialista időkre emlékeztetnek, modern eszközökkel felszerelt, apartman jellegű szálláson tölthetik majd el szabadidejüket a dolgos emberek. Újszentivánon munkahelyet is teremtenek, négyen látják majd el a szállóval kapcsolatos feladatokat.Jövőre bővülhet a munkásszállók száma, hiszen újra pályázhatnak helyi önkormányzatok, valamint az ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok. Budai László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője arról tájékoztatta lapunkat, az új kiírásban mindössze 20 százalékos önerővel alakíthatnak ki a mai igényeknek megfelelő szállásokat a korábbi 40 százalékhoz képest. – Ezzel is próbálja a Pénzügyminisztérium azt elérni, hogy minél több munkásszálló épüljön, és növeljék a munkaerő mobilitását, ezzel csökkenhet a napi ingázások száma is – fogalmazott a szakember. Hozzátette, az érdeklődő önkormányzatok a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának munkatársaitól kaphatnak a pályázattal kapcsolatban részletes információt.