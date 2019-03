Csónakot faragnak a mártírok emlékére - Szilágyi Árpádot sok mindenért kárpótolta a Csongrád Megyéért díj

Szilágyi Árpád a megyei önkormányzat kitüntetésével. Fontos az embernek az elismerés, kisiskolás korban és 82 évesen is. Fotó: Török János

Ki tud Molnár Dénesről?



Az egykori alsóvárosi cserkészekről sokat tud Szilágyi Árpád. Van tizenegy név, amelyet az emlékmbe belefaragnak, és vannak fényképek a legtöbbjükről. A kivégzett Molnár Dénesről azonban nincs fotója.



– Pedig fontos lenne, hogy lássuk az arcát, mert az emlékművön a csónakban az ő alakja fog feküdni – mondja az emlékkert tulajdonosa.



– Ezért nagyon szeretném, hogy ha van, aki még így, majdnem hetven év után is tud róla vagy a többi alsóvárosi cserkészről fotót adni, vagy más emléket őriz róluk, keressen meg!

– Megcsináltam a zsalut, a szomszédban lakó munkások pedig beöntötték. Legalább tíznapos beton kell az emlékmű talapzatához, muszáj volt hozzáfogni – mutatja a 82 éves Szilágyi Árpád Földmíves utcai házának udvarán a munkáját. Ez a Nemzeti emlékkert, a magyar történelem és a tulajdonos családjának fontos emlékeivel, fából készült szobrokkal, a világ magyarságának harangjával. Most ismét emlékmű készül itt, a magyar cserkészet és a mártír alsóvárosi cserkészek tiszteletére. Ehhez kellett betonozni.Vitéz Szilágyi Árpád hagyományőrző munkáját a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a megyei önkormányzat a Csongrád Megyéért díjjal ismerte el. – Ez nagy öröm volt számomra. Az embernek már kisiskolás korában is fontos, ha megdicsérik. A felnőtt is szereti, ha elismerik a munkáját, főleg, amikor mások látványosan nem vesznek tudomást róla – mondta lapunknak a kitüntetett. Tizenkét éve a magyar kultúra lovagja cím birtokosa, és a hagyományőrző egyesület, illetve a világ magyarságának a hazához fűződő kapcsolatát gondozó Panoráma Világklub társklubja révén szervez rendezvényeket. Az emlékkertben most fölállítani tervezett emlékmű szintén kötődik családja történetéhez.– A második világháború után, amikor magára talált a cserkészmozgalom, működött itt, Alsóvároson egy vízi cserkészcsapat, amelynek tagjai a Boszorkány-szigetre és a túlpartra kirándultak, ladikokon. Ennek a bátyámmal együtt én is tagja voltam, mint a legfiatalabb – idézi fel Árpád.– 1948-ban az akkori rendszer beszüntette a cserkészmozgalmat, az alsóvárosi csapat erről nem vett tudomást. Továbbra is találkoztunk. Erről valaki értesülhetett, mert 1950. október 15-én bátyámat és tíz társát az államvédelem letartóztatta. Csak 1956-ban tudtuk meg, amikor a testvérem szabadult, hogy a rendszer megdöntésének szándékával vádolták őket, ami nonszensz volt. 5–15 év börtönbüntetést kaptak, a vezetőt, Molnár Dénest pedig kötél általi halálra ítélték, kivégezték. Engem nem tartóztattak le, de hozzánk is jöttek azzal, hogy fegyvert, röplapokat keresnek. Apám székely becsületszavát adta, hogy itt nincsenek ilyen holmik, de nem hitték el. Nagyon megverték apámat, nekem is belecsaptak a szemembe, bevérzett. A bal szememre nem látok. Megfogadtam, a cserkészeknek emléket állítok. Ezt nem halaszthatjuk tovább, mert abban a korban vagyok, amikor minden nap ajándék.Az emlékmű fölállításának több szponzora is van. Március 31-étől három fafaragó fogja elkészíteni a csónakot és evezőlapátokat magában foglaló szobrot.