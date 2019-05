Csongrád megyében is mindenhol a Fidesz nyert - Már itt is jobban szerepelt a DK a szocialistáknál

Mondd, te kit választanál? Szavazás előtt bárki előre tanulmányozhatta, hogy néznek ki a szavazólapok.

Vakarhatja a fejét a vasárnapi európai parlamenti választások után a szocialisták eddigi szegedi EP-képviselője. Az MSZP siralmas szereplése miatt bizonytalan lett Ujhelyi István sorsa. A párt egyetlen mandátumot nyert. A listavezetőjük Tóth Bertalan elnök volt, aki előre jelezte, hogy nem veszi fel a mandátumot. A második helyen Újhelyi István, a harmadikon pedig Szanyi Tibor szerepel. Hogy ki megy végül Brüsszelbe, arról a jövő héten az MSZP választmánya dönt, de az üzengetés már elkezdődött.Szanyi Tibor még vasárnap este közölte, nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy a logika diktálná, azaz Ujhelyi menne Brüsszelbe.Hétfő reggelre kikerültek a Nemzeti Választási Iroda honlapjára a friss Csongrád megyei adatok, amelyek nem okoznak túl nagy meglepetést. Ahogy országosan, itt is rekordrészvétel volt, sőt a megye valamivel az országos átlag felett teljesített. Magyarországon az adatok szinte teljes feldolgozottsága után kiderült, hogy a névjegyzékben szereplők 43,37 százaléka szavazott, a megyében ez a szám 43,90 volt.Hódmezővásárhelyen például eléggé meglepődhetett a Jobbik által is támogatott polgármester, Márki-Zay Péter, hiszen az egykor szebb napokat látott ellenzéki pártra 9 százaléknyian sem szavaztak. A Momentum és a DK is megelőzte őket, de az MSZP sem maradt le sokkal. Itt is érdekes, hogy az előbb felsorolt négy pártra összesen 7600-an szavaztak, a kormánypártok listájára pedig 8976 ember voksolt.Mórahalmon, azon a településen, ahol az egyik legjobban érezhető volt a migránsválság, még nagyobbat nyert a Fidesz. A kormánypártok a szavazatok több mint 62 százalékát kapták. A Mi Hazánk, a DK, a Momentum, az MSZP–Párbeszéd, a Jobbik, az MKKP, az LMP és a Munkáspárt összesen éppen 659-cel kapott kevesebb szavazatot, mint a Fidesz–KDNP.Ráadásul Szegeden sem sikerült a bravúr, sem a DK-nak, sem a szocialistáknak. Az MSZP-re 11 ezer 42, a DK-ra pedig 8623 választó adta le a szavazatát, amit ha összeadunk, még mindig több mint 4500-zal kevesebb a Fideszre adott 24 ezer 236 voksnál.