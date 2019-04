Csúszással, de átadták a Tabán-iskolát - Fotók

Flachné Vidéki Katalin intézményvezető elmondta, nehéz hónapok állnak a pedagógusok és a diákok mögött.– Csak augusztus végén kezdődött meg a beruházás, órák maradtak el, volt olyan, hogy tanítás közben kellett másik osztályba költözni, sőt olyan is adódott, hogy az egyik munkás az állványon ülve meghallgatta a matematikaórát. Van az a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Bennünket ez most biztosan erősebbé tett – részletezte az igazgató. Botka László polgármester rámutatott: az iskola korszerűsítésére több mint 300 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat, amelyet 117 millió forinttal egészítettek ki. Eredetileg január végén kellett volna átadni a felújított intézményt, de a közbeszerzés csúszásával ez is tolódott.