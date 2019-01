Csúszós kihívás a szegedi műjégpályán - galéria

Jeges feladatot teljesíthettek kicsik és nagyok a városi műjégpályán, ahol nem csak korcsolyázó, hanem hokis tudásukat is kipróbálhatták a családok. Idén indította el Fitt Family verseny sorozatát a Szegedi Sport és Fürdők Kft.Egy éven keresztül 16 sporteseményt rendeznek, amelyre családok nevezhetnek óvodás, alsós, felsős és gimnazista gyermekeikkel. Minden eseményen különböző sportos feladatokkal készülnek a versenyzőknek, amiért pontokat kapnak, ezt pedig egész éven át gyűjthetik. Aki a legtöbb pontot gyűjti, az megnyerheti a Fitt Family, a Fittanya vagy Fittapa címet.Az első megmérettetést szombaton rendezték a műjégpályán, ahol a gyerekeknek és felnőtteknek is öt-öt kísérletük volt arra, hogy hokiütővel kapura lőjenek és be is találjanak abba. A felnőttek messzebbről, a kisebbek közelebbről próbálhatták ezt meg. A jégpálya hőse vagy is a legjobb Fittgyermek – lehet ilyen kategória nincs is – lapunk munkatársai szerint az a kisfiú, aki először lépett életében jégre és még az is nehezen ment neki, hogy egyensúlyát megtartsa. Természetesen a szabályokat elmagyarázó szakember, jégkorongedző megtartotta a kicsit, aki vigyorogva lőtt kapura, amelybe be is talált. A kissrác elmondhatja magáról, hogy milyen menő, már az első jégre lépésénél hokiütőt fogott a kezébe, sőt gólt is lőtt. Az élmény hatására, lehet 15 év múlva már az NHL-ben – az Észak-amerikai profi jégkorongligában, a világ legjobb hokibajnokságában - kergeti a korongot.