Csütörtökig lehet jelentkezni a hungarikum pályázatra

Mindkét célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás jár. A most lezáruló pályázat 220 millió forintos keretet határozott meg nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvényekre, ezeken 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető. A pályázati felületen június 13-án éjfélig lehet az adatlapot elektronikusan kitölteni, véglegesíteni, a felhívás a www.kormany.hu és a www.hungarikum.hu portálon is címen is elérhető.