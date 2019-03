Cukiság az ingatlanpiacon: ennivaló tacskó ajánlja a modern, erkélyes, szegedi lakást!

De nem is elhanyagolható. Egy szuper aranyos kutya látványa sokak szívét megdobogtatja. Hát még akkor, ha egy kiváló állapotú, fiatalos otthon társul hozzá. Mind a négylábún, mind az ingatlanon látszik a törődés és szeretet. Ez pedig jó jel. Lássuk a többi, meghatározó részletet!“Eladó, Rókus városrészben a Körtöltés u.közelében egy 2 emeleti, erkélyes, 88 m2-es társasházi lakás: nappali + 3 szoba , / a harmadik szoba a nappali részéből lett kialakítva egy válaszfal megoldással /. amerikai konyha - étkezővel + gardrób + fürdőszoba és külön wc - vel. Az erkély 16 m2-es melynek egyik fele fedett.A teljes konyhai berendezés az ár részét képezi, ugyanúgy, mint a szobákban a beépített szekrények és a gardróbszoba berendezése is.A fürdőszobában tusoló és kád is van, illetve wc a fürdőszobában és külön helyiségben is van. A nyílászárókon szúnyogháló, a hálószobában klíma is található. A lakás minden helyisége kényelmes méretekkel lett kialakítva. Az ingatlan beköltözhető állapotban van. Az udvar közös használatú a lakóközösség kiváló."További képek az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!