Cukiság négy lábon: kétpúpú teve született a Szegedi Vadasparkban, nemsoká testvére is lesz

Fotó: Endrédi Lajos/ zooszeged.hu

Legutóbb kecskegidák születtek a vadasparkban,azonban ez csak a kezdet volt, sok más állat születésének is örülhetünk, legutóbb Basa, a kétpúpú teve csődör érkezéséről számolt be a Szegedi Vadaspark A szerencsés látogatóknak részük volt a születés pillanataiban, és végigkövethették, ahogyan a kicsi lassan lábra áll, és megteszi első lépéseit a tevék kifutóján.Basa csak az első jövevény, rövidesen a 2007-ben Szegeden született kanca, Góbi is világra hozza kicsinyét, így a Szegedi Vadaspark ismét gazdagabb lesz egy kis tevével.