Czene Attila: Csongrád megye élen jár a szabadidősportokban

– Fontos, hogy életünk része legyen a sport, ha csak heti két alkalommal is. Szerencsére ma már egyre többen mozognak szabadidejükben, futnak, vagy edzőterembe járnak – mondta lapunknak Czene Attila olimpiai bajnok úszó egy szegedi rehabilitációs és személyi edző stúdió megnyitóján. A Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke kiemelte Csongrád megyét: mint mondta, büszke az Ezt válaszd! című Csongrád megyei programsorozatra. Írtunk mi is (2019. január 5.: Trendi a sport a kistelepüléseken is – Ingyenes edzések a megye több pontján) arról az ingyenes mozgásformáról, amely a megye legtöbb településén elérhető.– Süli Andrásé, a megyei szövetségünk elnökéé volt az ötlet. Hódmezővásárhelyen indult el ez évekkel ezelőtt, úgy, hogy minden vasárnap a sportcsarnokban 100-120 fő látogatott el a saját testsúlyos edzésre – részletezte Czene Attila.A Magyar Szabadidősport Szövetség érdekvédelmi, civil közhasznú szervezet, támogatja az ilyen rendezvényeket.– Van igény ezekre az eseményekre. Jó példa erre, hogy más településre is elhívták a vásárhelyi edzőt, az ott élők maguk igényelték, hogy nekik is legyen ilyen lehetőségük. Kialakult egyfajta támogatott sportpiac, az önkormányzat térítésmentesen biztosította a helyszínt, a szövetségünk pedig a személyi edzőt – magyarázza a szabadidősport szövetség elnöke.A Csongrád megyei program mintájára országos programot indítottak, hiszen fontos, hogy a fizikai aktivitást az emberek becsempésszék az életükbe. Egyre több a futóverseny is az országban. Ezeknek az egynapos eseményeknek a célja inkább figyelemfelkeltés, valamint a sportturizmus fejlesztése, hiszen vidékről, külföldről is érkeznek futók.– Trendi ma már mozogni, sokan járnak futni, hiszen olcsó sport, és egyre több mozgásstúdió is nyílik. Nekünk az a célunk, hogy az első lépést, a motivációt megadjuk az embereknek. A lényege az eredmény: a jobb fizikai és lelkiállapot, az egészségünk. Ezekért a szürke hétköznapokban meg kell dolgozni, ha nem is naponta, mint a versenysportban, de hetente kétszer-háromszor érdemes – tanácsolta az olimpiai bajnok.Czene Attila lapunknak elárulta, ő maradt az úszásnál, heti kétszer jár uszodába, és megtanult egy speciális mozgásformát, a nordic walkingot.