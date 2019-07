Depresszió ellen is ajánlja a lila virágok közötti sétát Baranyi Ildikó - Fotók

– Minden egy olasz–francia kör­­úttal kezdődött – mesélt Ber­­gendócia létrejöttéről Baranyi Ildikó. – Provance-ban egy kolostorlátogatáson vettünk részt, annak a környékén láttam meg a levendulát. Annyira megkedveltem, hogy amikor 11 éve Dócra költöztem a családdal, ültettem 500 tövet belőle a házunk elé.Kezdetben tehát Ildikónak csak saját kiskertjében nyílt a levendula, oda még családtagjai sem tehették be a lábukat, egyedül kapálta növényeit. Az­­tán 2016-ban gondolt egyet, és egy közeli telken nem kevesebb mint 5500 tövet ültetett el ebből a növényből. Mivel pedig el sem kerítette, ez lett Dóc egyik nevezetessége, amely bárki számára szabadon látogatható.– Nem üzleti céllal hoztam lét­re az ültetvényt, hanem azért, hogy ezzel becsalogassuk az em­­bereket a faluba, és ha már itt vannak, meg tudjuk nekik mu­­tatni a többi nevezetességünket is – magyarázta. – Minden évben tartunk egy levendulaünnepet, ahol a he­­lyi értékeket is felvonultatjuk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy idén már szerve­zett buszos kirándulással is jöttek hozzánk vendégek, vagyis a célunkat kezdjük elérni.Persze ha már ennyi levendulája van, Ildikó ki is használja. A leszüretelt virágokból olajat, szappant, fürdősót, szörpöt és te­­át is készít, mindegyikhez csak természetes alapanyagokat használ fel.– Piacra ezeket sem viszem, saját felhasználásra, ajándékozásra készülnek, illetve ismerősök vásárolják meg. Hasznom igazából nincs rajta, inkább csak önfenntartó hobbinak ne­vezném, hogy ezeket készítem. A legnépszerűbb termék a levendulavíz, ami a lepárlás mellékterméke. Tapasztalataim szerint bőrproblémáktól a fejfájáson át a csípésekig szinte mindenre jó, de sokan keresik a szörpömet is. A legjobban viszont annak örülök, ha azt látom, hogy a kertben sétálgat valaki. Sokszor javasoltam a helyi idős asszonyoknak, hogy ha rosszkedvük van, csak menjenek ki, és felvidulnak. Láttam, hogy sokáig nem hittek benne, de mostanában egyre több embert látok ott időt tölteni. Boldoggá tesz, hogy nem csak nekem tudnak örömöt okozni ezek a növények.