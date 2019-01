Deszki előfizetőnk nyerte az egyik Mol-ajándékkártyát

Mint arról már többször beszámoltunk, a Mol Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján azon előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, ingyenesen igényelhetnek Mol Partnerkártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul Multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. Lapunk pedig ezzel kapcsolatosan nyereményjátékot is hirdetett: aki a megadott határidőig igényelt Mol Partnerkártyát, sorsoláson vett részt. Öten nyertek egyenként 30 ezer forint értékű Mol Group Gift ajándékkártyát.



Egyik szerencsés nyertesünk Gyenes Ilona volt. Deszki olvasónk tíz éve előfizetőnk, mint mesélte, minden reggele a Délmagyarországgal indul. – Minden cikket elolvasok, nélküle nem is tudnám elképzelni a napjaimat – mesélte. Így volt ez azon a reggelen is, amikor nyilvánosságra hoztuk nyerteseink névsorát. – Szinte felugrottam, annyira megörültem. Bár a Délmagyarországtól már kétszer is kaptam ajándékot, el sem akartam hinni, hogy most a szerencse is nekem kedvezett. Pedig a család majdnem lebeszélt a kártyaigénylésről – nevetett.



Gyenes Ilona elárulta, a 30 ezer forint sokáig kitart majd, hiszen ő nem szívesen jár be Szegedre autóval, egyedül akkor utazik ennyit, amikor orvoshoz megy. Leginkább kisebb távolságokra kocsikázik: boltba, unokáért, de még így is havonta többször tankol. Ennek anyagi részéről viszont lapunk jóvoltából most egy ideig nem kell gondoskodnia.