Digitális járműipari tananyagot mutattak be a Csonkában - Fotók

A múlt héten adták át az „okos tantermet" a szegedi Csonka János Szakközépiskolában, ami mára a diákokon túl is megtelt élettel. Kedd délután a mérnöktanárok és a szakoktatók ültek a modern eszközökkel telerakott iskolapadba a Járműtechnikai Digitális Oktatási Tananyag Road Show-n.Nemcsak a rendezvénynek helyet adó szakgimnáziumból érkeztek, hanem Hódmezővásárhelyről, a Kalmár Zsigmond Szakközépiskolából is jöttek az oktatók tanulni. Egy több mint háromezer modulból álló digitális, kéthetente frissített, így mindig naprakész tananyagot és annak használatát mutatták be a pedagógusoknak és az oktatóknak, hogy képbe kerüljenek, mielőtt elkezdik „magyarázni a mechanizmust" a diákoknak.Tóthné Bíró Zsuzsanna igazgatónő házigazdaként azt hangsúlyozta, hogy a gyerekek nem szeretnek könyvet cipelni, az okostelefon viszont mindig náluk van. És nemcsak az iskolai óra 45 percében tanulhatnak a legmodernebb digitális anyagból, hanem otthoni hozzáférésük is lesz a rendszerhez.A már 55 országban használt, 500 órányi Electude tananyagot 60 főállású, holland és amerikai mérnökből álló csapat fejleszti, és benne vannak már a legkorszerűbb járműipari megoldások is, miközben az alapokról, a fizikától indítanak. A rendszer minden egyes lépést elment, így a szaktanárok, a gyakorlati oktatók vissza tudják nézni, pontosan mikor és mit csinált a diák, illetve mennyi ideig tartott a hiba megtalálása. Az eseményen részt vevő oktatók már kedd délután regisztrálhattak, így hozzáférést kaptak a rendszerhez. Ami eddig 34 nyelven volt elérhető, de mára magyarul is „beszél".

Tizenegy autós szakfordítóval dolgozunk, hogy minél pontosabban adjuk vissza az ismereteket.

– mondja a Kecskeméten járműipari mérnökként végzett Maróti Jozefina, hozzátéve, hogy a Maróti Könyvkereskedés a digitális tananyag kizárólagos hazai forgalmazója. Mára ezer modult érnek el a hazai iskolák, ehhez jön még 100, ami a hibrid és elektromos hajtással foglalkozik. És további modulok taglalják a motormenedzsmentet. A Csonka, illetve a hazai oktatási intézmények olyan digitális anyagból taníthatnak, amelynek napi szinten több mint 300 ezer aktív felhasználója van szerte a világban.