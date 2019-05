Digitális vállalkozásokról a kamarában

Ezen lehetőség nyílt találkozásra a szállítókkal, a tanácsadókkal, a pályázatkészítőkkel és hitelt nyújtó intézmények képviselőivel is.



A digitalizációval magasabb sebességre kapcsolt a gazdaság fejlődése, az informatika világának rohamtempójú változásai a közigazgatást is érintik. Napjainkban a vállalkozások már online intézhetik ügyeiket, és tarthatják a kapcsolatot a NAV mellett a kormányhivatallal is. Fontos, hogyan használhatják a digitális közigazgatás eszközeit a gazdasági szereplők, és ez milyen kötelezettségeket ró a cégekre.



A rendezvényen az érdeklődők első kézből kaphattak tájékoztatást a digitális vállalkozásfejlesztés finanszírozásának lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről. Előadásokat hallgathattak meg egyebek mellett az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos aktualitásokról és az elektronikus építési napló használatáról is.