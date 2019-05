Dohányzásmentes világnap Szegeden - egészségünket is védi a hivatal

Fontos a nemdohányzók védelme

Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos is jelen volt a hivatal dohányzásmentes világnap alkalmából szervezett eseményén. Kifejtette, évente 681 milliárd forintot költenek a magyarok cigarettára, összesen 8 milliárd szálat szívtak el. – A dohányzás iszonyatos pusztítást végez a magyar lakosság körében. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy megvédjük azokat, akik nem dohányoznak – hangsúlyozta.

Dohányzásmentes és rákellenes világnap, a Föld napja – ezekhez mindig kapcsolódik a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Hatósági ellenőrzési, járványügyi feladataik mellett egészségfejlesztési tevékenységet is ellátnak. Ebben az évben legfőbb feladatuk az általános iskolások körében végzett tájékoztató munka. – Tavaly több mint ezer gyermeknek tartottak órát: alsó tagozatban a legfőbb téma a kéz- és szájhigiénia. Felsősöknél az egészséges táplálkozásról beszélnek, és a hetedikeseknél már a dohányzás elleni prevenciót is elkezdik – magyarázta Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos.Tevékenységüket a világnapok tematikájának megfelelően állítják össze. Így most a dohányzásmentes napon a Rákóczi téri kormányablakban a dohányzás egészségkárosító hatásairól és a leszokást segítő módszerekről tájékoztatták az ügyfeleket. A világnap idei szlogenje: „Dohányzás vagy egészséges tüdő", ezért a tüdőben lévő szén-monoxid műszeres mérésére is volt lehetőség.Egészségfejlesztési programjukat a felnőtt lakosságra is kiterjesztik. Magyarországon a lakosság kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, az utóbbi elleni küzdelemben a megyei kormányhivatal maga is példát mutat, indítottak egy programot, ezalatt