Domaszéken tesizik a Szedeák

A Délmagyarország hirdette meg azt a játékot, amelyre osztályok, iskolák jelentkezését vártuk, így lett az egyik győztes a suli – még Makón is vendégeskedik a csapat. Tesiórára visszük el a szegedi csapatot, a gyerekek testközelből ismerkedhetnek meg a játékosokkal.



Izgalommal várja mindenki a délelőtti órát, tavaly novemberben Tápén járt Andjelko Mandics együttese, ahol vastapssal zárult a tesióra.



Most is minden esély megvan erre, hiszen az egész domaszéki suli eljön az órára. Nem megyünk üres kézzel, a Délmagyarország és a csapat jóvoltából ajándékokat osztunk majd. A játék is főszerepet kap, Marko Bolticsék bemutatót is tartanak, így minden bizonnyal zsákolásban sem lesz hiány, így a gyerekek nagy élménnyel gazdagodnak.