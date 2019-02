Dorogi György: A Jobbik balra kanyarodott - mi kiváltunk

Dorogi György ígéri, lesz jelöltjük az uniós és az önkormányzati választáson is. Fotó: Kuklis István

A 2018-as áprilisi választás és Vona Gábor lemondása után több tag is kivált a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, majd összefogva szeptemberben megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat. Csongrád megyében Dorogi György vezetésével működik a párt.– Azok alapították meg, akik úgy gondolták, hogy a Jobbik iránya többé nem az ő irányuk. 2018 tavasza előtt elindult egy néppártosodási folyamat a pártban, ami nem mindenkinél aratott osztatlan sikert, de a pártfegyelem és a választások időszaka miatt csak a legradikálisabbak léptek ki április 8. előtt. Mi megvártuk a választás eredményét. Nem lett semmi abból, amit ígértek, és nem is erősödtünk.Ráadásul olyan irányba indultak el, ami többünknek nem tetszett. A tisztújító ülés volt az utolsó csepp a pohárban. A Jobbik balra kanyarodott. A Mi Hazánk Mozgalom megalapításával új dolgot nem hoztunk – folytatjuk azt, amiben korábban is hittünk.Az irány tehát ugyanaz, csak aktualizálva a mostani politikai helyzethez. Arra viszont nem számítottunk, hogy olyanok is csatlakoznak hozzánk, akik régen politizáltak, a Magyar Igazság és Élet Pártja tagjai voltak, és most újra beléptek a politika világába, a mi színeinkben. Országosan jelenleg mintegy négyezer tagunk van, sok a jelentkezés, amelynek folyamatos a feldolgozása.Viszont szűrjük az embereket, mert nem népmozgalmat, tömegpártot akarunk, hanem elkötelezett személyekre van szükségünk. Lassan, de tudatosan építkezünk. A megyében hét alapszervezetünk van, a szegedi a legnagyobb 37 fővel, a többi 5-6 fővel működik, hiszen sokan kivárnak. Megfigyelik, hogy mit csinálunk, nem ugranak bele vakon – részletezi a párt megbízott megyei vezetője.A Mi Hazánk Mozgalom első komolyabb akciója január 22-én volt, amikor is több településen egyszerre vonultak a gumigyárak elé a tagok, hogy a dolgozók érdekeit képviseljék a túlóratörvény kapcsán.– Megmutattuk, hogy képesek vagyunk egységben dolgozni. Főszervezőként elmondhatom, hogy rengeteg munkával járt, de eredményes lett – segítettünk a gumiipari dolgozóknak. Olyan emberek vonultak utcára, akik sosem találkoztak egymással, mégis példaértékű, szervezett erőt képviseltünk. Száz autó, 250 ember, kedd déli időpont, havazás. Sokan szabadnapot vettek ki azért, hogy velünk tartsanak.Fontos viszont, hogy mi csakis a dolgozók akaratát képviseltük, ez nem a mi érdekünk volt. Nem is terveztük meg előre, kihasználtuk a lehetőséget, viszont olyan öncélú megmozdulásokat, olyan szivárványkoalíciót, amit a baloldal csinál, mi nem akarunk – magyarázza.Dorogi György azt mondja, ugyan gyerekcipőben jár még a párt, már készülnek a választásokra: lesz jelöltjük az uniós és az önkormányzati választáson is.– Még nem ismert, kiket indítunk, de érdekes személyek jelentek meg a környezetünkben. Például Gaudi-Nagy Tamás és Budaházy György is ott volt az évértékelő rendezvényünkön. Az biztos, hogy nagy dolog készül, egyre több figyelmet kapunk, az őszi szavazáskor pedig meg tudjuk alapozni a következő néhány évünket, egészen 2022-ig.Hamarosan elindul az országjáró lakossági fórumunk Toroczkai László, a mozgalom elnökének előadásaival. Két hónap alatt hatvan helyszínen rendezünk majd ilyen eseményt, ami azért fontos számunkra, mert az emberek itt megismerhetik a munkánkat, az elképzelésünket. De van egy nagy előnyünk. Jelenleg három karakteres személy áll a politikai palettán: Orbán Viktor, aki kiváló szónok, Gyurcsány Ferenc, akit mindenki ismer, és Toroczkai László, akinek szónoki képességét és karizmatikusságát lehetetlen elvitatni – mi erre építünk most.Emellett kitelepülések is lesznek, a standoknál egy korrupcióellenes aláírásgyűjtő ívvel várjuk majd az érdeklődőket – avat be a tervekbe a politikus.