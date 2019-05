Drága mulatság: 9 millióba került a Klauzál téri torta

Maga a torta sok városlakónak nem nyerte el a tetszését.

Megkérdeztük az önkormányzatot, mennyibe is került az ünnepi torta a városnak. Kiderült, 9 millió forintot költöttek csak a felépítésre, de hogy a folyamatosan áram alatt lévő kiállítás pontosan mennyibe is lesz, azt egyelőre nem lehet tudni. Ez az összeg egyébként számos fejlesztésre lett volna elegendő, például eggyel több járdát vagy játszóteret újíthattak volna fel belőle, vagy a szőregi bölcsőde korszerűsítésére korábban megszavazott 20 millió forintot is kiegészíthették volna. Bőven találni olyan helyet a városban, ahol erre a pénzre nagyobb szükség volna, ráadásul maga a torta sok városlakónak nem nyerte el a tetszését, mert rengeteg helyet foglal.A benne rejlő tárlat, amelyet a Móra Ferenc Múzeum állított össze, annál inkább meggyőzte a szegedieket, bár gazdaságosabb megoldást is találhattak volna a bemutatóra. Az óriási sütemény belsejében egy modern animációs filmen keresztül ismerhető meg a város múltja, de vannak benne interaktív digitális játékok is. Eddig közel ezren pillantottak be Szeged történelmébe.