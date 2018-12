Drága ünnep a karácsony: valaki a felnőttek ajándékán, más a menün spórol, ha muszáj

Ajándékvásárlás. Adventkor megnő a bevásárlóközpontok forgalma, ilyenkor többet költünk, mint az év más hónapjaiban. Fotó: Karnok Csaba

Könnyen elmegy százezer forint is

Fotó: Karnok Csaba

Családi segítséggel lehet sokat spórolni

Fenyőfa, bejgli, szaloncukor, ünnepi vacsora és ajándékok – a karácsony ma már nemcsak a szeretetről, hanem a vásárlásról is szól. Talán soha nem költünk annyit, mint az évnek ebben a szakaszában, ami annak is köszönhető, hogy ilyenkor árérzékenységünket is félretesszük. Az ünnepi menüt többnyire drágább húsok, prémium kategóriás termékek és máskor nem vásárolt italok jellemzik. Ajándékként is általában olyan termékek kerülnek a fa alá, amelyeket a szürke hétköznapokon nem engednénk meg magunknak.Egy pénzintézet megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint minden ötödik család spórol a karácsonyra, százból ötben ehhez még hitelt is fölvesznek. A felmérés szerint a magyar családok átlagosan 47 ezer forintot költenek karácsonykor. Bár a statisztikában szerepelnek kis és nagy családok is, illetve jómódúak és nélkülözők egyaránt, egy szegedi szülői csoportban végzett saját kutatásunk szerint ennél az összegnél sokan jelentősen többet költenek.– Inkább a duplája felé haladunk – mondta Nyergesné Király Anita, aki több mint 10 családtagot lát vendégül az ünnep első és második napján is. Bár sok mindent maga főz, és a hozzájuk érkezők is hoznak ezt-azt az ünnepi asztalra, úgy kalkulál, 100 ezer forinthoz lesz közel a végösszeg. Szintén nagy családdal ünnepel Karácsonyiné Róka Edina. Náluk 7 felnőtt és 2 gyerek kap ajándékot – ehhez hozzáadva az ételek, italok árát, ők akár háromszorosát is elköltik majd annak az összegnek, amit „egy átlagos magyar család".Megnézve az árakat, látható, hogy akár fenyőfára is el lehet költeni a felmérésben emlegetett 47 ezer forintot. Ahogy korábban megírtuk, 40 ezerért árult darabokat is láttunk Szegeden, de egy átlagos magasságú és szépségű fenyő ára is tízezer forint felett van. Ezt az összeget természetesen megspórolhatják azok, akik műfenyőt díszítenek. Ha már díszek: aki ezekből is újakat vesz, 20 ezer forinttal legalább számolnia kell – amit könnyen meg is lehet duplázni lakásdekorációs kiegészítőkkel.Fél kiló szaloncukrot és bejglit akár már kétezer forint alatt is megkaphatunk. De persze hétszer ennyiért is. Az is sokat számít, mi kerül még az asztalra. Kacsa, liba, gyöngyös, fácán, de akár tenger gyümölcsei vagy homár is lehet a halászlé alternatívája, így a néhány ezer forintos menüből akár több tízezer forintos is válhat.Talán az ajándékok azok, amelyeken hajlamosak vagyunk inkább spórolni – legalábbis felnőttek esetében.Eltekintve a drága sportautót vagy éppen föld körüli luxusutat egymásnak ajándékozó felső tízezertől, az átlag magyar általában úgy dönt, hogy a karácsony a gyerekekről szól. Egymásnak így gyakran semmit, vagy csak jelképes ajándékokat adnak a szülők, nagyszülők. A legnagyobb arányban ruhadarabok, divatcikkek vagy szépségápolási termékek kerülnek a fa alá. Ezeket népszerűségben a játékok, könyvek, CD-k és DVD-k követik, de sokan ajándékoznak saját készítésű meglepetést, ajándékkupont, sőt pénzt is.Azt, hogy mi jön ki a 47 ezer forintos karácsonyozásból, Csúcsné Molnár Anita árulta el lapunknak. Ő ugyanis számításai szerint nagyjából ennyit költ majd. – Nálunk csak a 4 gyerek és a két unokatesójuk kap ajándékot, maximum 5–6 ezer forint értékben. Szenteste hallevet eszünk, és egy kiló halat belefőzünk, a másik két nap szülőknél ebédelünk, így az nem jelent költséget. Díszeket nem veszünk minden évben, a fenyőfáért is maximum 5000 forintot fizetünk. Ilyen minimális befektetéssel ha szűkösen is, de ki lehet jönni ebből az összegből.Szintén a felnőttek ajándékainak mellőzésével és vendégeskedéssel tudja kevesebb mint 47 ezer forintból kihozni a karácsonyt Tóth-Gajdács Krisztina. – Műfenyőnk van, a díszeket nem váltogatjuk, és csak a két gyerek kap ajándékot 10–12 ezer forintért. Egyik nap az egyik mamánál, másik nap a másiknál van összejövetel. Ennek az ünnepnek az együttlétről és a jó beszélgetésekről kellene szólnia. Ebben a rohanó világban az a legnagyobb érték, ha a család együtt tud lenni – hangsúlyozta.