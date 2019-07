Dübörög az Ágota Tábor

Az Ágota Szépe választáson a több száz színpadra lépő gyermek mindegyike gyönyörűnek érezhette magát, miközben lelkes tömeg ünnepelte a reflektorfénybe érkezőket. A szépségverseny fénypontja a korosztályonkénti szépségkirályok és szépségkirálynők megválasztása volt, melyet egy neves, szakmailag hiteles zsűri döntött el. A gyermekek közül sokaknak nehézséget okoz saját értékeinek felismerése és megmutatása, de az est mottója, miszerint „a valódi szépség belülről fakad", mindannyiuk számára hatalmas megerősítést jelent.



A tábor másik jelentős programja, a Toldi verseny, a fizikai erőnléten túl bátorságról és a kitartásról is szól, hiszen a fiúk és a lányok is megtapasztalhatják, hogy nem pusztán erővel, hanem akarattal és biztatással képesek akár egy autót is elhúzni. A verseny során átélt sikerélmény jó mintát nyújt számukra a későbbiekben akkor, ha akadályokkal kerülnek szembe.



A gyermekek elfogadását, toleranciáját és önazonosság érzését segíti elő a Roma est, melyet nagy gonddal készítenek elő a munkatársak és amelyre nagy lelkesedéssel készülnek a részt vevő roma és nem roma gyermekek. A közös tánc, a roma kulturális értékek megismerése, a fergeteges zenei élmény, a gyermekek közötti együttműködést, együttérzést is fejleszti.



Természetesen az önfeledt szórakozás és a humor sem maradhat el az Ágota tábor programjai során. A tűzoltó autón érkező Nyári Mikulás több mázsányi édességet osztott ki a gyermekek között és még egy hűsítő vízpermettel, locsolással is megajándékozta a táborozókat.



Az Ágota tábor tovább dübörög, és még rengeteg fergeteges élmény és program vár a gyermekekre a következő napokban is.