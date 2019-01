Dupla születésnapot ünnepelnek: nagyszabású koncertre készül a Molnár Dixieland Band

A zenekart vezető Molnár Gyula 75, a bandája 55 éves születésnapját ünnepli.

55 éve játszik folyamatosan és viszi a város hírnevét a Molnár Dixieland Band, amely az egyetlen vidéki zenekar, amely több mint fél évszázada folyamatosan színpadon van, játszik, szerepel. Jelenleg az egyetlen olyan az országban, amely mindezt nem a fővárosból, hanem Szegedről indította el, s alapítása óta folyamatosan működik. Ezalatt persze több zenész megfordult a bandában, mert kényszerű elköltözések miatt vagy egészségügyi okokból egyesek kiváltak az együttesből. Eddig a kezdetek óta 54 zenész vett részt hosszabb-rövidebb ideig a zenekar munkájában. Koncertjeik mindig nagy sikerrel zárultak, és arra a legbüszkébbek, hogy az 55 év alatt egyetlen koncert sem maradt el az ő hibájukból.A zenekar 1964-ben alakult meg Szegeden egyetemistákból, amatőr zenészekből, azóta az egész országot bejárták: – Fél évre sem hagytuk abba, szerintem ez az érdekes, sok együttes felbomlott, majd később újjáalakult és úgy ünnepelt kerek évfordulót, mi viszont folyamatosan nyomjuk – magyarázta Molnár Gyula, az együttes alapítója. Külföldön 1972 óta szerepelnek rendszeresen, Drezdában például 1973-ban tomboló sikert arattak, ode, Európa egyik legjelentősebb fesztiváljára 12-szer kaptak meghívást. Felléptek Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, a skandináv országokban, de jártak a Kanári-szigeteken és az Egyesült Államokban is vendégszerepeltek. A fellépéseikről számos élménnyel, vicces történetekkel tértek haza. Molnár Gyula mesélte el az 1992-es kanári-szigeteki fellépésük máig kacagtató sztoriját:– A főnök minden este egy külön fotelből végighallgatta a műsort, majd félrehívott, és közölte, hogy nagyon jól játszunk, de sajnos muszáj belevinni show-elemeket is, hogy több vendég jöjjön. A fúvósokkal a megfelelő számoknál körbementünk az asztalok közt, bendzsókísérettel, a zongoránál Csanádi Lali forgott körben a székén, a bőgős is forgatta a hangszerét körben, Kalocsai Géza a dobszólónál dobolt a falon, a zongorán és minden más elérhető tárgyon. Amikor láttuk, hogy a közönség is nagyon tűzbe jött, odáig is elmentünk, hogy a dixie ritmusára magyar csárdásokat is játszottuk. Egyik ilyen volt, amikor Géza lefeküdt a dobnál, és odatartva a mikrofont, elénekelte az „Alszik már a juhász, mosolyog álmában" kezdetű csárdást. A röhögéstől alig tudtuk folytatni a zenélést – emlékezett vissza a zenekar vezetője.A Molnár Dixieland Band januárban a közönséggel együtt ünnepli meg fennállásának 55. évfordulóját, valamint egyben a zenekart vezető Molnár Gyula 75. születésnapját. Január 21-én a Szegedi Nemzeti Színházban nagyszabású koncertet adnak, amelyen felidézik a nagy elődöket, érdekes történeteket. A mű- sort filmvetítés teszi majd színesebbé, a celluloidszalagnak hála, láthatjuk a jelenlegi tagok nagy részét 30-40 évvel fiatalabb kiadásban. Elhangzanak majd kihagyhatatlan, népszerű számok, slágerek, amelyeket a szegedi közönség szeret. A zenekar vendége lesz Illényi Katica hegedűművész, Berki Tamás jazzénekes és Lázár István trombitaművész.