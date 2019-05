Ég és Föld között - Dienes Gábor albuma - Fotók

Fotó: Török János

Fotó: Török János

– Gábor iránti tiszteletem miatt született meg ez a könyv. Ugyan a halála előtt épp tervben volt egy hasonló akció, de az félbemaradt sajnos. Egy komoly anyag került ki a kezeink közül. Fontos, hogy megőrizzük az értékeket – mondta Oláh Zsigmond, a könyv kiadója, aki még az 1990-es években ismerte meg a művészt.Ő kereste fel a hivatalos és a magánkézben lévő gyűjteményeket, hogy létrejöhessen az album. Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész is segédkezett a kötet létrejöttében. Nemcsak a műveket válogatta, hanem szöveget is társított hozzájuk, tanulmányt írt.Elmesélte, hogy együtt járt Dienes Gáborral főiskolára. Személyes történeteket is megosztott barátságukról, például nürnbergi kirándulásukról, ahol először használta a művész a „lélekrák" fogalmat. A festőről, pedagógiai módszereiről egykori tanítványa, Csáki Róbert is megemlékezett.– Ő nem akart kis Dieneseket kreálni. Sokat gondolkodott, hogyan mutathatna utat. Nekem azt mondta, csak annyit vállaljak, amennyit meg tudok oldani.