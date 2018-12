Egész estés élmény karácsonyra

A Szegedi Szabadtéri Játékok karácsonyi élményajándékaival nem tévedhet.

A mai rohanó világban egyre értékesebbé válik a szeretteinkkel, barátainkkal töltött idő – ezért ajándékoznak sokan karácsonyra is tartalmas élményre váltható kupont, belépőt, vagy épp bérletet. A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásaira is nagyon sok bérlet gazdára talált már: a legnépszerűbb összeállítás a Queen-musical, a We Will Rock You, valamint a Titanic és a Szerelmes Shakespeare romantikus vígjáték volt. Ha pedig a szeretteire bízná a döntést, lepje meg őket egy belépőkre váltható kuponnal, amellyel felejthetetlen nyárestéket szerez nekik!A hullámokba zárt csillogás, vágyak, romantika és szerelem, avagy a Titanic története nemcsak a közönség fantáziáját nem hagyja nyugodni, hanem a Tony-díjas amerikai zeneszerzőt is megihlette. A Magyarországon először látható, nagyszabású Broadway-musicalnek már javában folynak az előkészületei: Somogyi Szilárd rendező és Balassa Krisztián karmester még decemberben eldönti a válogatók után, kik kapnak „beszállókártyát" a Titanicra.A musicalek mellett az operák királynője, az Aida is szárnyal. Már nem titok többé, hogy Radames lírai szépségű románcát László Boldizsár fogja énekelni a Dóm téren, és olyan nagyszerű alkotók viszik színre Verdi grandiózus művét, mint Kesselyák Gergely rendező és Pál Tamás karmester.Meghitt, természetközeli élményt nyújt a megújult Újszegedi Szabadtéri Színpad – a romantikus környezetben izgalmas előadásokra válthatnak akár már 5700 forinttól bérletet. A Moliére- komédiában, a fergeteges Don Juanban olyan nagyszerű művészek játszanak, mint például Jakab Tamás, Csákányi Eszter, Kulka János és Bodrogi Gyula. A töretlen sikernek örvendő Brecht- musical, a Koldusopera nemcsak jellegzetes humorával, hanem slágerekkel is csábít, mint a Bicska Maxit megidéző Cápa-dal. A nyarat pedig megkoronázza a kicsiket és nagyokat is elvarázsoló Hófehérke és a hét törpe családi mesebalett.A karácsonyi papírba csomagolt nyári esték csak arra várnak, hogy még ragyogóbbá tehessék az ünnepeket. Az előadásokról és bérletekről a szegediszabadteri.hu oldalon tájékozódhat, vagy személyesen a Reök-palotában található jegyirodában, ahol az ajándékkuponok is megválthatók.(X)