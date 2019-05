Egészségügyi intézménnyel gazdagodik Sándorfalva: díszpolgár adományából alakul át az egykori pártház

Egymillió forinttal támogatta az egykori pártház átalakítását Sándorfalva díszpolgára, Nemes Nagy János. Fotó: Török János

Egészségügyi intézménnyé alakul az egykori sándorfalvi pártház. A felújítása már kész, a berendezést várják. Fotó: Török János

– Úgy alakult, hogy a mozgáskorlátozottakért szerettem volna tenni valamit. Én, aki hetvenévesen egészségesen tudok dolgozni, mindig elgondolkodok azon, amikor szembejön velem egy mozgáskorlátozott, hogy akár én is lehetnék az ő helyében. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester javasolta, hogy ne alapítványt támogassak, hanem az új bővülő egészségházat, mert így egyszerre több embernek is tudok segíteni. A célom az, hogy ezzel más vállalkozókat is ösztönözzek hasonló jótékonykodásra – mondta Nemes Nagy János zöldségtermesztéssel foglalkozó vállalkozó, Sándorfalva díszpolgára.Nemes Nagy János 1970 óta él Sándorfalván, ide nősült, egymillió forinttal támogatta az intézmény bővítését. Nemes Nagy a kilencvenes évektől önkormányzati képviselőként dolgozott, ekkor hozták létre a testület tagjai a Sándorfalváért Alapítványt, amelynek alapító tagja volt. Sokat tett a város fejlődéséért, oktatási, kulturális, egészségügyi fejlesztések megvalósításáért. – Ez nem egy egyszeri alkalom, a jövőben is szeretném támogatni a mozgáskorlátozottakat – tette hozzá Nemes Nagy János.Sándorfalva képviselő-testülete 6 millió 500 ezer forintot különített el azért, hogy az Alkotmány körúton álló egykori pártház épületét fölújítsák, és átkerülhessenek oda a szomszédos egészségházból egyes egészségügyi szakfeladatok, például a vérvétel. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester hozzátette, a gyógytornász is a megújult épületben dolgozik majd. A felújítással már végeztek, csak a bútorokra vár az épület. A tervek szerint két héten belül megérkezik minden bútor és felszerelés.