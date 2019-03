Egy dolog nem volt a kocsmák sakkversenyén: alkohol - galéria

Amikor kiosztották a hétvégi feladatokat, és kiderült, hogy nekem kell mennem a XXIII. Deszki Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakkversenyre, megmondom őszintén, kiült a mosoly az arcomra. Sakkozni nem tudok ugyan, viszont annál jobban szeretek kocsmában ülni, úgyhogy gondoltam, nagy baj nem lehet. Már pénteken elképzelte a bennem szunnyadó Kempelen Farkas azt, hogy egy igazi vidéki kocsmában összecsap egymással az egyáltalán nem józan deszki Karpov, és az ugyancsak jókedvű zalakarosi Kaszparov. Hát, nem így lett, de kezdjük az elején!A versenyt az egyik deszki étteremben rendezték, ahova 11 óra tájban a "jó napot kívánok, a Délmagyartól jöttem!" felkiáltással érkeztem.És valóban felkiáltás volt, hiszen egy nagy terembe toppantam, úgy voltam vele, hagy hallja mindenki.Csakhogy a sakkozó az nem egy üvöltözős fajta, úgyhogy a néma csendbe sikerült belekiabálnom, amit szinte azonnal meg is bántam. Még be se fejeztem a mondatot, többen is csendre intettek, merthogy a sakkozóknak koncentrálni kell.Szóval, nem jött be az elképzelésem, hogy részeg emberek okoskodnak majd pár sakktábla fölött.Kiderült, hogy ez egy nagyon is komoly verseny, amin 38 csapat vett részt. Ráadásul hat Szerbiából, kettő pedig Romániából érkezett. Összesen egyébként 118 játékos volt szombaton Deszken, és talán meglepő, de sok gyerek volt köztük.A kocsmák közötti sakkversenyt Gyorgyev Vojiszláv, volt deszki tornatanár szervezte. Ő mondta el természetesen egy másik teremben, nem ott ahol sakkoztak, hogy kétszer 15 percet játszanak a sakkozók. Az időt pedig itt is olyan órákkal mérték, amilyeneket eddig csak az igazi Karpov-Kaszparov játszmákon láttam. Hét forduló volt egyébként, a helyezettek pedig serleget, vagy pezsgőt, vagy valamilyen jobb bort kapnak. Ami azért is érdekes, mert kiderült, hogy a sakkozók nem isznak. Gyorgyev Vojiszláv legalábbis azt mondta, hogy ebből a rengeteg emberből összesen két olyan van, ami néha iszik egy-két kortyot, a többiek egyáltalán nem.Ilyen például a szegedi Puskás Mihály is. Jó, ő egyébként csak 11 éves, ezért sem ihat, viszont ital nélkül is bátor kissrác.Elmondta, hogy már hat éves kora óta sakkozik, és amikor beszélgettünk már túl volt két nyertes játszmán. És csak egyet vesztett.– Nem szabad félni, ha nagy és erős ellenfelem van, a kicsiknek is lehet nagy a tudása – mondta, miután éppen egy 70 év körüli férfit küldött padlóra.Mihály egyébként a Télapónak köszönheti, hogy sakkozik.– Még óvodás voltam, amikor a télapó hozott egy sakk készletet. A legjobb barátom megtanított sakkozni. Nagyon megtetszett, és iskolában már a sakkszakkörbe is beírattak anyuék – mesélte a kezdeteket Puskás Mihály.Szóval a lényeg, hogy a kocsmák közti alkoholmentes sakkverseny rendbontás nélkül véget ért. Az első két helyet egy szegedi kocsma és egy kávéház, a harmadikat pedig egy csongrádi pizzéria csapata szerezte meg.