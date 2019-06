Egy éven át tanultak magyarul a kínai hallgatók

Gyenge Zoltán dékán elmondása szerint bár a kínait jóval többen beszélik a világon, mint a magyart, a diákok érkezése jó kezdet ahhoz, hogy egyre többen sajátítsák el nyelvünket. Hozzátette: megéri a szegedi egyetemen tanulni, hiszen a magas szintű tudás mellett kellemes élményekkel is gazdagodnak a város által. Bejelentette: a Shanghai International Studies University magyar lektorát a szegedi egyetem delegálja Hegedűs Gabriella személyében. Mohr Richárd és Wang Lei, a Konfuciusz Intézet igazgatói hangsúlyozták: a hallgatók az új fiatal nemzedék a magyar-kínai kapcsolatokban, ezért cél, hogy a jövőben még több kínai tanuljon magyart Szegeden, illetve a képzés után is várják vissza őket az intézetbe.Az évzárón Árvay Anett, a Hungarológiai program vezetője kiemelte, álomdiákok voltak a fiatalok, hiszen keveset hiányoztak, igyekeztek a legtöbb órán ott lenni, és a leckék is mindig rendben voltak. Heti 24 órában volt magyar nyelvi és kulturális előadásuk, a tanulást kirándulások, kiállítások, múzeumpedagógiai látogatások segítették. Jártak Budapesten a Zeneakadémián, a mohácsi busójáráson, illetve Kiszomboron lucázni, de a Szegedi Nemzeti Színház Figaró házassága című előadást is megtekintették – tette hozzá. Ezekről az ünnepségen a diákok élménybeszámolót tartottak magyarul. Lapunk kérdésére Huang Jingyi elmondta, mindig is nagyon érdekelte az idegen nyelv és a külföldi kultúra, a magyar nyelvet különlegesnek tartja. – A képzés által sokkal jobb lett a nyelvtudásom és sok tanulási módot is elsajátítottam. A következő tanévet otthon töltöm, de utána visszajövök Szegedre, a jövőben pedig a média területén szeretnék elhelyezkedni. Nagyon tetszik a magyar életmód, illetve a művészet és az építészet is – részletezte.