Egy hét múlva startol a szegedi borfesztivál

– A tíz nap alatt 250 fellépő és 160 borászat jön Szegedre. Olyan ikonok állnak színpadra, mint a Quimby, Geszti Péter és a Honeybeast

Életkép a tavalyi szegedi borfesztiválról. Fotó: Kuklis István

Dupla jubileumot ünnepel az ország legnagyobb gasztro-, kulturális fesztiválja: Szeged 300 éve kapta vissza szabad királyi városi rangját, a szegedi borfesztivál pedig 25 éve indult útjára. Méltó módon ünnepli meg ezt a város a május 17-én kezdődő borfesztiválon, minden eddiginél változatosabb programokkal.– árulta el az esemény sajtótájékoztatóján Németh István fő szervező, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője. Fantasztikus zenei csemegének ígérkezik a Honeybeast Symphoney-koncertje, amelyen a Szegedi Szimfonikus Zenekar is közreműködik. Gyüdi Sándor, a zenekar vezetője elárulta, a szimfonikusok tagjainak nagy kedvence a Quimby, így örömmel vállalták a különleges produkciót.Május 21-én kezdődnek a nemzetiségi napok, amelyen a Szegeden élő nemzetiségek nyújtanak ízelítőt kultúrájukból.Idén sem maradunk sportos program nélkül: újra jön a sportolók viadala, a sárkányhajóverseny a Tiszán és a Contitech Continental futófesztivál május 19-én.A borfesztivál második hétvégéjén most is megrendezik a hídi vásárt, megtudtuk, ez is jubilál, huszadszor válogathatunk a kézművesek áruiból a Belvárosi hídon. A megújult újszegedi ligetben ekkor gyereknapi rendezvények várják a családokat.