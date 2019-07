Egy héten át tart az örömzenélés Sándorfalván - galéria

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg Sándorfalván a könnyűzenei és tánctábort, mely a héten zajlik az iskolaépületben. Mintegy 90 résztvevője van a programnak, mely óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt be tud vonzani. Nem véletlenül: több mint egy tucatnyi hangszer, jazzének, népi ének és balett is szerepel a választható órák között.– Naponta kétszer három órát biztosítunk a gyakorlásra, melyet a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, illetve vendég oktatók vezetnek – mondta el Kaszás László táborvezető. – Ezeken az alkalmakon áll össze az a műsor is, amelyet vasárnap a diákok a kastélykertben adnak: 4-5 órányi színpadképes produkció készül.A tábor mostanra olyan hírnévre tett szert, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide résztvevők. Sőt van egy Floridában élő magyar család, akik minden évben direkt erre az alkalomra jönnek haza. – Azért szeretik a fiatalok, mert együtt zenélhetnek, új hangszereket próbálhatnak ki, és akár új együttesek, formációk is alakulhatnak – mesélte Kaszás László.Az iskolaépületben több ismert zenész is megfordult egy hét alatt: tegnap például Bebe volt a vendég, de állandó oktató például a Roy és Ádám formáció Nagy Ádámja és a szegedi származású jazzénekesnő, Hajdu Klára. Ő tegnap ottjártunkkor éppen Az ének iskolája és a Sztárban Sztár produkciókból ismert Tabatabai Neyad Flórával foglalkozott. – Teljesen más ilyen körülmények között tanítani, mint a budapesti iskolában. Bár itt egész nap dolgozok, mégis kikapcsolódásnak érzem a tábori hangulatnak köszönhetően – mesélte.A STAMI táborában már az egészen kicsik között is vannak olyanok, akiknek határozott elképzelésük van zenei jövőjükről. – Az iskolában próbáltam ki a dobot, és azt mondta egy bácsi, hogy szép volt, amit csináltam. Úgyhogy most már dobos szeretnék lenni – mesélte a 7 éves Hodács Zoltán Zénó . A 8 éves Kovács Martin pedig a Tankcsapda hallgatása közben szerette meg a gitárt, ő ezt választotta hangszeréül. – Fogunk együtt játszani, úgyhogy doboljatok szépen – adta ki az utasítást a többieknek, majd ő is elment gyakorolni, hogy minden tökéletes legyen majd a vasárnapi zárókoncerten.