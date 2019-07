Egy kis nosztalgia: így nézett ki Szeged 1977-ben - Videó

A Tisza Lajos, akkor még Lenin körúton akkor épült meg a villamospálya. A munkálatokról és a kész járatokról is készült felvétel. Nem is olyan régen egy másik videót is mutattunk a korszakból , ami a régi 2-es villamos utolsó útját is ábrázolta. Hasonló képek itt is előfordulnak, de ebben a 25 percben már sokkal átfogóbb képet kapunk a belvárosról.Vannak benne olyan részletek is, melyeket egy autóból vettek fel, pont úgy, mint azt az 1986-os felvételeken látni . Ekkor még bátran lehetett biciklivel az úton menni, annyival kevesebb autó járta az utcákat. Ha van 25 perce, akkor nézze végig, ha nincs, akkor tekerjen bele a videóba, mindenképp megéri.