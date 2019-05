Egy Klein volt, hol nem volt - újra a színházban

Ismét látható Jozef Klein élete a kisszínházban a Docpiano Band és Borovics Tamás előadásában. Fotó: Karnok Csaba

– Két év alatt gyűjtöttük össze a dalokat hozzá. Igyekeztünk változatos, teljes képet adni arról, mit is jelent a Hakol Beseder. Elsősorban zene Izrael népétől, népéről. Tóra-idézetek megzenésítve, elszakadva a hagyományos zenei kötöttségektől. Izraeli popdalok újrahangszerelve és néhány örökzöld zsidó dallam. Sokfelé megfordultunk már a lemezzel, számos koncertet adtunk, az a tapasztalatunk, hogy a közönség mindig nyitott volt és befogadó az új dallamokra – meséli Kovács András, az együttes tagja.A darab Jozef Klein kalandos életének valós és kevésbé valós eseményeiről szól. Vidám és tanulságos egyszerre. – Jozef Klein élt és létezett, a darab nem átdolgozás, egy saját történet az én családom legendáriumából építkezve. A valóságban is sok helyen járt, és több nyelven beszélt. Természetesen nem bizonyított tény, de állítólag nem voltak véletlenek a hosszú utazásai – avatott be Kovács András. Azt is elárulta, szerettek volna – a Docpiano Band zongoristájával, Juhász Mátéval – egy meghitt, művészibb koncertet alkotni. Ekkor jött az ötlet, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem játssza el egy színész azokat az eseményeket Klein nagypapa életéből, amelyek igazán megfogják a közönséget. – Megkértük Borovics Tamást, hogy játsszon velünk. Egy igen tehetséges színészről beszélünk, nem szerettük volna kihasználatlanul hagyni a képességeit, így jött a gondolat, hogy valóban a nagypapáról, Jozef Kleinről szóljon a teljes darab. Boróval könnyű együtt dolgozni, remek ötletekkel segítette a darab születését, és a sokéves színházi rutinnal megvalósíthatóvá tette az ötleteinket.A készülődést Kovács András saját kutatómunkája előzte meg, a dialógusok nyers vázlatainak megalkotása. Tavaly decemberben bemutatták a darabot a kisszínházban. – Remekül sikerült a premier. Csodás volt a közönség, megható a szeretet, amit kaptunk. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, örömmel vettük, hogy folytatása lett az előadásnak.