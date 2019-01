Egy munkahelyi baleset is sok - Idén kiemelten ellenőrzik a sütőipart és a cukrászatokat

Csongrád megyében több mint 700 munkabaleset történt 2018 harmadik negyedévének végéig. A balesetek megelőzéséért a kormányhivatal munkavédelmi osztálya, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös munkavédelmi nyílt napot tartott kedden Szegeden.



Házigazdaként Tráserné Oláh Zsuzsanna kamarai titkár azt hangsúlyozta, cél, hogy a vállalkozók ne az ellenőrzéseken keresztül találkozzanak először a munkavédelemmel – ezen a fórumon kérdezhettek a szakemberektől. Holubán Csilla járási hivatalvezető a még mindig túl sok munkahelyi baleset kapcsán a megelőzés fontosságáról, a szolgáltató és tájékoztató közigazgatásról beszélt. Hangsúlyozta, már a munkahelyválasztásban is egyre fontosabb szerepet játszik annak biztonsága. Horesnyi Julianna, a járási hivatal osztályvezetője moderátorként arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a munkavédelmi, hanem a munkaügyi szakemberek is eljöttek a kamarába, tőlük is bátran kérdezhettek a résztvevő vállalkozók.



Sima Ferenc, a szakminisztérium főosztályvezetője beszámolt a tavalyi ellenőrzések eredményéről, és beszélt az idei célvizsgálatokról. Megtudtuk, hogy 2018-ban több mint 14 ezer munkáltatót ellenőriztek, és 67 százalékban találtak náluk valamilyen szabálytalanságot. Tavaly egyébként a mezőgazdaság volt a kiemelt célterület, 2017-ben pedig az építőipar. Az agrárium azzal került az ellenőrzések fókuszába, hogy 2016-ban 18 halálos baleset történt az ágazatban, s ezzel a legveszélyesebb építőipart is megelőzte. Tavaly az agrárium mellett a kölcsönzött munkaerőt alkalmazó foglalkoztatók is kiemelt figyelmet kaptak.



Az idei célvizsgálatokon a nagy létszámú munkavállalóval dolgozó cégekre koncentrálnak, és kiemelten foglalkoznak a fiatalkorúak, a terhes nők, valamit az idősek alkalmazási körülményeivel. A hagyományos ágazatok erősorrendje idén is marad, vagyis az építőipar, az agrárium, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy területe folyamatos ellenőrzésekre számíthat. Ehhez jönnek a 2019-es speciális célvizsgálatok a sütőiparban és a cukrászati szakmában.



Az eseményen olyan cégek mutatkoztak be, amelyeknél a biztonság alapvető érték – a jó gyakorlatokat a Mars kisállateledel-gyártó és a Monsanto mutatta be. Az előbbi munkavédelmi igazgatója, Frajsták Roland elmondta, 800 állandó alkalmazott mellett 200 ember bérelt munkaerőként dolgozik náluk. Arra törekszenek, hogy ne a száraz oldaláról közelítsék a kérdést, hanem érzelmi alapon. Arra biztatják a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítő jelleggel bátran szóljanak rá a kezdő – vagy fáradt – munkatársukra, hogy megelőzzék a bajt. Mert a munkavédelem is csapatjáték.