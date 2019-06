Egy órával előbb érkeztek a bérletekért a szegedi szimfonikusok kedvelői

A Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Filharmónia bérletezési és bérletmegújítási ciklusa hétfő reggel kezdődött. A 2019/2020-as évadban, amely Érték és Élmény néven fut, a Vaszy-, Fricsay-bérlet, illetve a Délelőtti hangversenyek és a Csokimatiné közül választhatnak az érdeklődők. Utóbbi továbbra is a kisszínházban kínál előadásokat. Az első vásárlókat Gyüdi Sándor karmester köszöntötte.



– Előreléptünk a bérletesek számában. Sokan várnak arra, hogy hozzájussanak egy jó helyhez. A Vaszy- és a Fricsay-bérlet idén is 6-6 koncertet tartalmaz. A nagyszínházban és a dómban is lesz bónuszkoncert. Az idei évtől Günter Neuhold, a zenekar művészeti vezetője mindkét esti bérletsorozatban két hangversenyt vezényel. Pál Tamás és jómagam is dirigálunk – mondta.



Száz Krisztina, a Filharmónia szegedi irodájának vezetője elmondta, hogy aki már rendelkezik bérlettel, annak szeptember 2-ig tartják a helyét. Júliusig még a régi áron újíthatóak meg ezek. Résen kell lenni, a jó helyekre gyorsan lecsapnak. Az árakon csak egy kicsit emeltek, de a legolcsóbb változatlan maradt. Régi kedvencek, slágerdarabok is felcsendülnek majd, de továbbra is céljuk megismertetni a közönséggel eddig kevésbé népszerű vagy ismeretlen műveket is.