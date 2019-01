Egyedülálló megyei kezdeményezés: 112 - Tudd, hogy segíthess!

M. Toronykőy Márta alezredes, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, az a cél, hogy a gyermekek biztonságosan reagálhassanak krízishelyzetben. Fotó: Török János

Egyedülálló kezdeményezésbe fogott négy Csongrád megyei szervezet, azért, hogy fiatalokkal megismertesse a 112-es segélyhívó szám fontosságát. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelem ötletéhez csatlakozott az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, valamint a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete, hogy játékra invitálják a megyében tanuló felsős diákokat.– Célunk az, hogy a gyerekek tudják és felismerjék, mikor kell hívniuk a 112-es segélyhívó számot. Tudjanak segíteni, ha szükséges, és persze arra is megtanítanánk őket, mikor nem szabad hívni ezt a számot – részletezte _%M. Toronykőy Márta%_ alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Mint emlékezetes, tavaly kisfilmmel kampányolt a rendőrség a 112-es segélyhívó telefonszámra beérkező, intézkedést nem igénylő hívások számának visszaszorítása érdekében. Évi 5 millió hívásból 4 millió nem valós segélykérés, és köztük egészen megdöbbentő bejelentések is vannak. A Csongrád megyei szervezetek célja most induló játékukkal nemcsak ez, hanem az is, hogy olyan tudás birtokába juttassák a gyerekeket, amellyel életek is menthetők.A „112 – Tudd, hogy segíthess!" játékuk még tavaly indult egy rajzpályázattal, erre több mint 200-an jelentkeztek. Második lépésként indították el januárban felsősöknek szóló vetélkedőjüket, amelyre csütörtökig várják az ötfős csapatok jelentkezését a megye bármelyik általános iskolájából. Elsősorban 13–15 éves diákok jelentkezését várják, akik először februárban online teszten mérik össze tudásukat, a legjobb 10–15 csapat jut tovább. Őket felkészítik, elméleti és gyakorlati képzést is kapnak mind a négy szervezettől, például megtanulnak ambu babán újraéleszteni, bicikliznek a kreszparkban, megtanulják a vagyonvédelmi eszközök helyes használatát, sőt elsajátíthatják a legfontosabb tűzmegelőzési ismereteket is.– A játék lényege, hogy olyan tudást kapjanak a gyerekek, amely birtokában képesek lesznek segítséget hívni és segítséget nyújtani. Azt tapasztaljuk, stresszhelyzetben a felnőtteknek is gondot okoz ez, nem mindig jut eszükbe a 112-es segélyhívó szám. Az a célunk, hogy adott esetben a gyermekek biztonságosan reagálhassanak krízishelyzetben – magyarázta a program lényegét a bűnmegelőzési osztály vezetője.A szervezetek közösen kidolgozták a tudástárat, amely már az iskoláknál van, ebből készülhetnek majd a diákok az online tesztre. Megtudtuk, egy iskolából több csapat is indulhat. – Terveink szerint április 5-én élménynapot tartunk a döntősöknek az egészséges életmód jegyében. A nyertes csapatok iskolái értékes sporteszközöket kapnak, és természetesen a részt vevő diákok és tanáraik is kapnak jutalmakat. A rendőrség kezdeményezésére az összefogást, amely ebben a formában egyedi az országban, támogatja a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa – részletezte M. Toronykőy Márta. Az iskolák jelentkezését január 31-ig, csütörtökig várják a barka@csongrad.police.hu e-mail-címen.