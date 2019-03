Egymilliárdból fejlesztik a szakközépiskolákat - Egy fillért sem költ a városvezetés a szegedi intézmények épületeire

A József Attila szakképző iskolában a kilencedikes asztalosok a felújított parkettán palánklabdáztak. Fotó: Frank Yvette

Elavult bútorok, agyonkarcolt iskolapadok, rossz nyílászárók, hulló vakolat – ezek jellemezték a szegedi középiskolákat az elmúlt években. A legfiatalabb iskolaépület is elmúlt már 40 éves, a legöregebb, a műszaki oktatást nyújtó Déri Miksa 125 éves. – 8300 gyermek jár ezekbe, és 1400 munkavállalót foglalkoztatunk. Fontos, hogy korszerű intézményekben tanuljanak diákjaink, ezért az elmúlt két évben folyamatosan zajlanak a korszerűsítési munkálatok intézményeinkben – részletezte Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója.Az elmúlt két évben a 381 szakképző intézmény csaknem felét korszerűsítették az országban, a szegediek közül mind fejlesztés alatt áll. A legtöbb munka jelenleg a József Attila szakképző iskolában zajlik. Itt kicserélték a teljes internet- és villamos hálózatot, 10 terem új burkolatot kapott, jelenleg a nyílászárókat cserélik.– Legjobban az új könyvtárt várjuk, az iskola speciális jellegéből adódóan egy közösségi helyet alakítunk ki angol minta alapján. A kötelező olvasmányok, ifjúsági regények mellett laptopok, mágneses okosfal és kényelmes, korszerű bútorok biztosítanak lehetőséget diákjainknak a tanulásra – magyarázta Nemes- Nagy Katalin Erika igazgató. A tornacsarnok padlózatát is felújították nemrégiben a röplabda-egyesület segítségével, tao-támogatásokból.– Több intézmény tornaterme újult meg sportegyesületek segítségével. Az infrastrukturális korszerűsítések anyagi hátterét, a közel egymilliárd forintot a minisztérium és a szakképzési centrum biztosította, valamint vállalkozások is támogatták. Az épületek tulajdonosától, a város vezetésétől semmilyen támogatást nem kaptunk – mondta Angyalné. Majd sorolta, hol és mit fejlesztettek eddig: a Kossuth Zsuzsanna állandóan beázó épülete teljes energetikai felújításon esett át, a Csonkában miniszteri döntésnek köszönhetően új tanműhelyt alakítanak ki a jövőre induló autógyártó-szakmát tanulóknak, amelyet a kecskeméti Mercedes-gyár támogat.A belvárosi Vedres-szakközép 1896-ban épült, műemléki védettségű. A Tisza közelsége miatt az alagsori szaktantermek nedvesek, dohosak, jelenleg ezek renoválása zajlik.– Ezekben a termekben tartjuk a gyakorlati órákat: van külön asztalos- és kőművesterem is. A folyosón pedig egy-egy vizsgafeladatsort is el tudnak végezni a diákok, például csempéznek, nyílászárókat állítanak be, hamarosan jobb körülmények között – tudtuk meg Nagy János Miklós igazgatótól. A korszerűsítéseknek köszönhetően minden szegedi szakközépiskolában jobb körülmények között tanulhatnak a diákok: az infrastruktúra fejlesztése mellett a digitalizációt is követik: több mint ezer számítógépet lecseréltek, projektorokat és laptopokat is kaptak az iskolák.