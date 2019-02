Egymilliós Szász Endrét és 20 ezer forintos tájképet is hazavihetünk - Utazó galéria érkezett a szegedi IH-ba

Székely Ernő magángaléria-tulajdonos szerint hozzá nem az aukciós házak vásárlói jönnek képekért. Fotó: Török János

Egy évben négyszer látogat el Szegedre egy Pécs melletti kistelepülésről Székely Ernő, aki 30 éve árul képeket egy magángaléria tulajdonosaként. – Ez egy családi vállalkozás, amelyet én kezelek, leginkább ma élő, kortárs festők munkáit árulom – vezetett minket körbe az IH egyik különtermében sorakozó alkotások között.A különböző technikával készült tájképek, csendéletek, városképek között nézelődve úgy fogalmazott, ő nem népművelő, hanem kereskedő. Bár hétfőn kora délután még egy vevője sem akadt, azt mondta, nyilván nem járna Szegedre festményeket árulni, ha nem érné meg neki.– Az aukciós házak vásárlói nem itt fognak bevásárolni, az biztos, ide az átlagemberek jönnek, akik egyrészt szeretnének valami szépet látni a falukon, másrészt szeretnék jó helyen tudni a pénzüket. A festmény pedig az ingatlan mellett jelenleg a legjobb befektetés. A többségük nem milliós tétel, de mégsem egy poszter lóg otthon a falon – magyarázta lelkesen a kereskedő.Fürst József, Jakubik István és Szász Endre Munkácsy-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő festményei is megtalálhatók a sorok között. Az egyik Szász-olajfestményen a művész által sokszor megformált női portré látható, ezért 1 millió 200 ezer forintot kér a tulajdonos, de akár 20 ezer forintért is hazavihetünk egy „egyszerűbb" alkotást egy kevésbé nagy nevű művésztől.– Én szeretem ezt csinálni. Tulajdonképpen ez egy utazó galéria, én megyek a vásárlóhoz. Mindig mindennek megvan az értéke, csak ki kell várni. Ez a kép nem kér enni, kis helyen is elfér. Minden annyit ér, amennyit adnak érte – osztotta meg velünk üzleti stratégiáját az utazó kereskedő.