Egyre aktívabbak a forráskútiak

Fodor Imre polgármester szerint a tavaly átadott forráskúti bölcsődét nagyon várták a szülők, és most százszázalékos kihasználtsággal működik. Fotó: Karnok Csaba

Tavaly sem pihentek, és idén is lesz dolguk a forráskútiaknak, ahol nagyon jó a közösség, segítik egymást az ott élők – mondta a Délmagyarországnak évértékelőjében a település polgármestere. Fodor Imre szerint a helyi szolgáltatások minőségi és mennyiségi növelésére törekedtek. Sok beruházás megvalósult, és több jelenleg is folyamatban vagy tervezés alatt van.A polgármester a fontos lépések között említette, hogy márciusban átadták a falu bölcsődéjét.– Ezt már nagyon régen várták a szülők, akik dolgozni szerettek volna a gyermeknevelés mellett. A bölcsőde százszázalékos kihasználtsággal működik – tette hozzá Fodor Imre.Szintén tavaly újították fel a művelődési házat, amely így azon túl, hogy jóval komfortosabb az eddiginél, jóval olcsóbban is működtethető, az energetikai rendszer megújítása miatt. Ezeken kívül megszépült és korszerűbb lett a régi bolt épülete. Ez azért fontos, mert azt tervezik, hogy itt fogják bemutatni a helyi termékeket, ráadásul piacként is működhet majd az épület.Szintén a lakók mindennapjait segíti egy 9 személyes kisbusz megvásárlása. Ezzel szociális és közösségi feladatokat is ellátnak. Beszereztek még egy MTZ traktort is, a kommunális feladatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.A polgármester azt is elárulta, hogy megkezdődött a kerékpárút építése Forráskút és Zsombó külterületi szakaszain is, valamint elindult a Piac tér és környékének a rendbetétele.Fodor Imre kiemelte, hogy a település intézményrendszere gondoskodóan és biztonságosan teljesíti feladatait, szerinte a közművelődés, a szociális ágazat vagy akár az oktatás-nevelés területén is kiválóan működnek, a közterületek rendezettek, és a településüzemeltetés is folyamatosan jól vizsgázik.Kiderült, hogy a helyi közösség is jól működik Forráskúton. – A helyiek egyre több program megvalósításában segítik a szervezők munkáját – mondta Fodor Imre, aki szerint a sikerek csak a közös munkának, a békés, empatikus egymás mellett élésnek és a közösség erejének köszönhetően jöhettek létre.