Egyre többen választják a hamvasztást

Tavaly 5456-an, idén az első negyedévben pedig 1570-en haltak meg Csongrád megyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Egy részük temetéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gondoskodik, miután még 2016-ban a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. jogutódlással a környezetgazdálkodási cég része lett. A szegedi sírkertekben jelenleg csaknem 40 ezer sírhely van, amelyekben 200 ezer ember nyugszik, a temetők összterülete pedig 68 hektár. Ide tartozik a Belvárosi temető, Kiskundorozsma temető, Tápé temető és a Gyálarét temető. De a környezetgazdálkodás leszerződött a Szegedi Református Egyházzal, így ők üzemeltetik a Református temetőt is. Ez pedig sokféle feladatot ad az ott dolgozóknak, akikből hiány van.



A cég temetői munkákra jelenleg is keres fizikai munkásokat, sírásó-ravatalozókat, és hamvasztómestert is. Utóbbihoz kazánfűtő végzettségre és alapfokú informatikai ismeretekre is szükség van. A munkaerőhiánnyal kapcsolatban Makrai László elmondta, hogy egyre nagyobb gondot okoz nekik. – Miközben a fű csak nő, a munkára egyre nehezebben találunk jelentkezőt – fogalmazott.



Pedig egy hamvasztómester az ország legmodernebb hamvasztókemencéivel dolgozhatna Szegeden, ugyanis itt van a két legkorszerűbb ilyen berendezés. Az új kemencére többek között azért volt szükség, mert egyre többen választják a hamvasztásos temetést. Tavaly a szegedi temetések 80 százaléka volt ilyen. Ezzel az eszközzel már a súly sem okoz gondot, mert 260 kilogramm súlyú elhunyt biztonságos hamvasztására is képes.