Együtt celebráltak Ferenc pápával az egyházmegye papjai Csíksomlyón

Szegedről pénteken hetvenheten indultak útnak, köztük a Szeminárium pap növendékei, illetve az Egyházmegye papjai is – tájékoztatta lapunkat Serfőző Levente oktatási püspöki helynök.Kérdésünkre elmondta, több mint tíz plébános volt jelen Csongrád és Békés megyéből, mindannyian együttFerenc pápával, míg a kispapok az áldoztatásban működtek közre. A szemináriumi prefektus azt mondja, egy egész életre szóló ajándékot kaptak most azáltal, hogy közösen celebráltak misét Jézus Krisztus helytartójával.Megtudtuk, Csíkszentimrén szálltak meg péntek este, onnan zarándokoltak tovább a somlyói nyeregbe.Serfőző Levente közölte, a menet és a kétórás várakozás alatt is végig ömlött az eső, azonban a Jóisten keze ismét ott volt, hiszen ahogy elkezdődött a szentmise, elállt az eső, a végére pedig a nap is kisütött. Kiemelte, hatalmas élményben volt részük a történelmi értékekben és hitben gazdag Mária-kegyhelyen.