Együtt játszottak a koraszülöttek

A 4 éves Anna önfeledten játszott a fajátékokkal az EKO parkban. Ő is, ahogy legtöbb társa koraszülöttként jött a világra. Édesanyja Mónika elmesélte a koraszülött intenzíven hallott először a Korábban Érkeztem Alapítványról, amely immár hetedik alkalommal rendezte meg családi napját Szegeden. – Fő célkitűzésünk, hogy ezt a közösséget erősítsük, hogy az édesanyák tudják, van hová fordulniuk, ha problémájuk van. Jó látni azokat, akik már sokadszorra vannak itt velünk – magyarázta Tálper Zita, kuratóriumi tag. Megtudtuk családi napjuk, amely mini gyermeknapnak is megfelelt, nyitott, nem csak a koraszülötteket látták vendégül.A legkisebbeket ringató foglalkozás, az óvodásokat a sajtkukac duó szórakoztatta. Autóversenyt is rendeztek elektromos járművekkel, valamint nagy népszerűségnek örvendett az Apával versenyzek ergométeres evezőpados verseny. A nagyobbak a kalandparkot is kipróbálhatták, délután pedig az anyukákkal bizonyíthattak a gyerekek egy ügyességi versenyen.