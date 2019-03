Együtt koszorúzott Tápé és Szőreg - A szabadságharc hőseiről és az árvízről is megemlékeztek

Megemlékezés sorozatot szervezett csütörtök délután a Szőregi Baráti Társaság, a Tápéi Baráti Társaság és a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány Szabadság és hagyomány címmel. A résztvevők három helyszínen koszorúztak és megemlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseiről, az 1879. évi szegedi árvízről, valamint a szőregi csata itáliai résztvevőiről.



Tápén a Honfoglalás utcai emlékműnél ünnepi beszédében Miklós Péter múzeumigazgató, címzetes főiskolai tanár, példaértékűnek nevezte az 1848-ban kialakult nemzeti összefogást. – Hiába bukott el a szabadságharc, a vívmányai megmaradtak. Március 15. legfőbb üzenete, hogy nemzeti összefogás nélkül Magyarországnak nincs jövője a Kárpát-medencében. A nemzeti ügyek melletti elkötelezettséggel a külső és belső ellenségeinkkel szemben is sikeresek lehetünk – zárta gondolatait.



Innen a Szőregi úti újszegedi temetőbe vonultak az emlékezők, ahol a szegedi nagyárvíz áldozatainak obeliszkje előtt Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató, címzetes főiskolai tanár beszélt. – Szeged halála és Szeged feltámadása azt jelenti, hogy egy nagy, szép középkori eredetű város mint fizikai létesítmény meghalt, de ez lehetőséget teremtett arra, hogy a romokon egy új várost teremtsenek – kezdte Zombori, majd a jól szervezett Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének munkáját méltatta.



Pál József irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a szegedi Fidesz alelnöke részletesen felidézte az 1849 augusztusi eseményeket, majd Jókait idézve azzal a gondolatmenettel fejezte be beszédét, hogy a közelgő választásokon bevándorláspárti politikusok gátlástalan hazudozásba kezdenek majd, hogy szavazatokat zsebeljenek be. A szónoklat végén az eseményt az obeliszk megkoszorúzása után újabb koszorúzás zárta a Huszárlány szobránál a Szőregi út és a Thököly út kereszteződésénél lévő körfogalomban.