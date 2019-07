Együtt táboroztak az algyői és kelebiai fiatalok

– Ez már a negyedik ilyen tá­­bor, amit algyői és kelebiai gyerekeknek szerveztünk – mondta a Délmagyarországnak Ménesi La­­josné, az egyesület egyik tag­ja.A táborban az anyaországi és a határon túli hagyományokkal ismertetik meg a 9 és 11 év közötti gyerekeket. Ménesi Lajosné azt is elmondta, a tábor érdekessége, hogy a gyerekek a fele időben Algyőn, a hét második felében pedig Kelebián laknak. Mindkét településen családoknál helyezik el őket.– Esténként a családokkal töltik az idejüket, így egymást is jobban megismerhetik. Ebben az évben az elszállásolásban bevezetett felezés a változás a tavalyi táborhoz képest, akkor ugyanis csak Kelebián voltak a gyerekek, így most az algyői szállás újdonság a határon túliaknak. Előtte két évig viszont mindenki Algyőn volt – tette hozzá.A tábor nagyobb részében a gyerekeknek kézműves-foglalkozásokat tartanak, de lesz szegedi és ópusztaszeri kirándulás, lovaglás, fürdőzés, játék és beszélgetés is. A gyerekek kö­­zött vannak, akik már négy éve visszajárnak a táborba, ilyen Taskovics Lara is, aki Kelebiáról érkezett.Ő azt mondta, hogy a kézműveskedés a kedvence, de nagyon szeret kirándulni és új barátokat szerezni is.– Az osztályfőnököm tartja ezt a tábort, és a kézműveskedés a kedvencem, Idén már ez a harmadik ilyen tábor, amiben voltam – mondta a kilencéves algyői Németh Dóra.Az idei tábornak az is az egyik újdonsága, hogy a gyerekeket egyszer még szeptemberben is összehozzák majd, amikor megkapják azokat az agyagtárgyakat, amiket a héten készítenek, de a kiégetésükre várni kell – mondta még Ménesi Lajosné.