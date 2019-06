Együttműködés a mezőgazdasági tudományok területén

- Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme és az ország legnagyobb agrárkutatással foglalkozó intézményei között születik most megállapodás – mondta Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója a Szegedi Tudományegyetemen tartott szerződéskötésen. Az együttműködés értelmében a NAIK részt vesz a szegedi egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, és lehetőséget teremt közös tudományos diákköri munkák, diploma- és szakdolgozatok, valamint doktori munkák készítésére. Az oktatási és kutatási keretmegállapodás az agrár-, víz- és környezetgazdálkodás, az állattenyésztés, a zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermesztés, valamint az élelmiszer-tudományi kutatások területére terjed ki. Emellett a központ bevonja a Szegedi Tudományegyetem munkatársait egyes kutatási, szakmai tevékenységébe, így például a fajtaértékelés, a fajtafenntartás és a technológiafejlesztés területén végzett munkába.



– Nemrég nyitottunk kelet felé, nyugati kapcsolatunk is sok van, ám az is fontos, hogy az itthoni kapcsolatrendszerek fejlődjenek. Az, hogy az agárkutatási központtal sikerült együttműködést kötni, hosszútávon fogja javítani a mezőgazdasági kar működését – mondta köszöntőjében Rovó László a Szegedi Tudományegyetem rektora.



A Dél-Alföld Magyarország egyik legerősebb mezőgazdasági térsége, a fejlődésének záloga a korszerű oktatási tevékenység. – Az a feladatunk hogy itt a térség központjában próbáljunk meg egy olyan agrárgazdasági hátteret kialakítani, amely a térség népességmegtartó erejében is segít. Elsősorban az agrárdigitalizáció területén, a precíziós technológiák alkalmazásában tervezünk majd együttműködést – magyarázta Gyuricza Csaba. A Szegedi Tudományegyetem agrárképzésén még intenzívebb lesz a kutatási tevékenység, közös pályázatokat is terveznek majd a kutatóintézettel. Horváth József, a mezőgazdasági kar dékánja elmondta: fajtafejlesztési és -fenntartási kutatásokat is végeznek majd közösen. Már zajlik a batáta termesztéssel kapcsolatos technológia fejlesztése, és ezen kívül a gabonanemesítési program is folytatódik.