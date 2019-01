Együttműködik a Telekom és a Szegedi Tudományegyetem - informatika és jövő - Új fejezet kezdődhet a képzésben

Fotó: Bobkó Anna

Együttműködés az informatikai képzésekben, partnerség a kutatásokban és fejlesztésekben hazai és európai szinten – ezek a sarokpontjai annak a két megállapodásnak, amelyeket csütörtökön írt alá a Szegedi Tudományegyetemmel, illetve a Szent István Egyetemmel a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország. Ezek mérföldkövei lehetnek annak, hogy az orvosképzés, az informatikai oktatás, valamint agrár- és élelmiszeripari képzés képes legyen megfelelni a munkaerőpiaci elvárásoknak, a digitális kor kihívásainak.– Ha Magyarország a nemzetközi oktatási és kulturális térben hosszú távon is szeretné megállni a helyét, olyan felsőoktatásra van szükség, amelyből a kutatás-fejlesztés és a gazdasági igények nem hiányozhatnak – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.– Úgy tartjuk, a digitális lehetőségeket megragadva bárki előrébb juthat a maga területén, legyen szó egyéni, családi, üzleti vagy akár társadalmi célokról – mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója. Szerinte a megállapodás közvetlen átjárást teremt a tudomány, az oktatás és a munka világa között, segítve a hallgatókat, hogy korszerű, versenyképes tudással lépjenek ki a munkaerőpiacra.– Fontosnak tartjuk, hogy a jövő szakemberei már most a legújabb technológiát alkalmazó, valós üzleti programokon szerezzenek gyakorlatot, a robotika és az informatika világában is otthonosan mozogjanak, s így versenyképesebb munkavállalók legyenek – hangsúlyozta Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója.– Mára Szeged európai szinten is komoly tudásközponttá vált, amely élen jár a hazai digitalizációban. Az ELI-ALPS Lézerkutató Központ mellett európai tudásváros is épül, ahová innovációra nyitott kutatási-fejlesztési cégeket, laboratóriumokat várunk – mondta Rovó László, az SZTE rektora. Szerinte az együttműködésnek köszönhetően a tudáspark vonzó lesz, és európai mércével is meghatározóvá válik.A szegedi egyetemmel kötött stratégiai szövetség kiterjed a képzésekre is. – Az informatika és ezen belül az egészségügyi informatika robbanásszerű fejlődése mellett nem elégedhetünk meg azzal, hogy közelről figyeljük az eseményeket. A világ legjobb 500 egyetemének egyikeként a történések alakítói között kell lennünk, amihez ideális partner a Telekom – mondta a rektor. Megtudtuk, az egyetem új informatikai-villamosmérnöki kar indítását tervezi, melyhez az együttműködés fontos szakmai hozzájárulást jelent.